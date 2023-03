حیدرآباد: ٹی بی کا عالمی دن ہر سال 24 مارچ کو منایا جاتا ہے جس کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں میں ٹی بی جیسی بیماریوں کے حوالے سے بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس سال یہ دن Yes! We can end TB کے تھیم منایا جا رہا ہے۔

ورلڈ ٹی بی ڈے 2023

ٹی بی کو بھارت میں تپ دق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر ٹی بی سے اب تک بڑی تعداد میں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ جدید طب میں ترقی کے باوجود آج بھی عوام کی ایک بڑی تعداد ٹی بی کی بیماری سے خوفزدہ رہتی ہے۔ اس لیے اس میں مبتلا افراد کو عموماً معاشرے سے الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔

ٹی بی کو دنیا کے بیشتر حصوں میں خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں ایک سنگین بیماری سمجھا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہر سال تقریباً ڈیڑھ لاکھ افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ اس بیماری کے علاج کے بارے میں عام لوگوں میں آگاہی پھیلانے اور نئی ​​تحقیق پر کام کرنے کی ترغیب دینے کے مقصد سے "عالمی ٹی بی ڈے" ہر سال 24 مارچ کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس سال یہ خصوصی تقریب "Yes! We can end TB کے موضوع پر منایا جارہا ہے۔

تھیم

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے اس سال ورلڈ ٹی بی ڈے 2023"Yes! We can end TB' کے تھیم پر منایا جارہا ہے تاکہ ضروری اقدامات کرکے ٹی بی کی وبا سے نمٹا جاسکے، اس کے علاوہ اس سمت میں اعلیٰ سطحی قیادت، سرمایہ کاری میں اضافہ اور ڈبلیو ایچ او کی نئی سفارشات کو آگے بڑھانا، اختراعات کو اپنانا اور انفیکشن کی صورت میں لوگوں کو فوری علاج کے لیے ترغیب دینا بھی اس تھیم کے مقاصد میں سے ایک ہے۔

ٹی بی کی بیماری کیا ہے؟

ڈاکٹر ٹی بی کو مہلک متعدی بیماری سمجھتے ہیں۔ جو مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کے بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عام طور پر پھیپھڑوں کے ٹی بی کے معاملے زیادہ آتے ہیں۔ لیکن ٹی بی کا انفیکشن پھیپھڑوں کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ جب اس انفیکشن میں مبتلا کوئی شخص کھانستا ہے، چھینکتا ہے یا بولتا ہے تو اس کے ساتھ جراثیم کش ڈراپلیٹ "نیوکلی" پیدا ہوتا ہے جو ہوا کے ذریعے دوسرے شخص کو متاثر کر سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹی بی کا جراثیم ماحول میں کئی گھنٹوں تک متحرک رہ سکتا ہے۔

ٹی بی کے عالمی دن کی اہمیت اور مقصد

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اعدادوشمار کے مطابق سال 2021 میں 10.6 ملین افراد ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے جن میں سے 16 لاکھ افراد اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہوگئے۔ ٹی بی کا عالمی دن دنیا بھر کے لوگوں کو ایک موقع فراہم کرتا ہے تاکہ وہ متحد ہو کر اس وبا کے پھیلاؤ کو روک سکیں۔

اس کے علاوہ سال 2023 ستمبر کے مہینے میں منعقد ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تنظیم کی جانب سے تمام ممالک کے سربراہان پر زور دیا جائے گا کہ وہ ٹی بی کے خلاف پیش رفت کو تیز کریں اور متحد ہو کر ٹی بی کے خلاف کام کریں تاکہ نہ صرف اس بیماری کو ختم کیا جا سکے بلکہ اس کے علاج کے لیے تحقیق اور وسائل کو اور بہتر بنایا جاسکے، تاکہ ٹی بی مکمل طور پر ختم کیا جاسکے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ معاشرے میں ٹی بی میں مبتلا افراد کو سب سے زیادہ کمتر اور کمزور سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ ٹی بی کے متاثرین کی ایک بڑی تعداد کو علاج اور دیکھ بھال کے لیے بڑی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر عالمی ادارہ صحت ٹی بی کے مرض میں مبتلا لوگوں کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔

ٹی بی کے عالمی دن کا مقصد لوگوں میں ٹی بی کے بارے میں آگاہی پھیلانا اور اس سے بچاؤ کے لیے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں سماجی اور معاشی اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانا ہے۔ اسی وجہ سے ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی مہم کے ساتھ ساتھ دیگر کئی طرح کے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔

تاریخ

واضح رہے کہ 24 مارچ 1882 کو جرمن معالج اور مائکرو بایولوجسٹ رابرٹ کوچ نے ٹی بی کے جراثیم مائکوبیکٹیریم تپ دق کو دریافت کیا تھا۔ درحقیقت اس وقت ٹی بی پورے یورپ اور امریکہ میں تباہی پھیلا رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہر سات میں سے ایک شخص مر رہا تھا۔ کوچ کی اس دریافت نے ٹی بی کی تشخیص اور علاج کا راستہ کھول دیا۔ اسی وجہ سے انہیں 1905 میں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا تھا۔

اس کے بعد 1982 میں انٹرنیشنل یونین اگینسٹ ٹیوبرکلوسس اینڈ کنگ ڈیزیز نے 24 مارچ کو ٹی بی کا عالمی دن قرار دیا۔ بعد ازاں سال 1996 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ دیگر اداروں نے بھی اس مہم میں شمولیت اختیار کی جس کے بعد 1998 میں سٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ کا باقاعدہ قیام عمل میں آیا۔ جس کا مقصد ٹی بی سے لڑنا اور اسے پھیلنے سے روکنا تھا۔

مزید پڑھیں:

ٹی بی کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر میں کئی طرح کے آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان میں ٹی بی سے بچاؤ کے طریقے، کمیونٹی مباحثے، تصویری نمائش، چیریٹی پروگرام شامل ہے۔