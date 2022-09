نئی دہلی: موجودہ وقت میں آپ کے چہرے اور آپ کے جسم دونوں کے لیے، مارکیٹ میں سکن کیئر لوشنز کے متعدد اقسام دستیاب ہیں۔ اس لئے تیل، سیرم، کریم اور بام کا انتخاب کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ ذہنی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ کونسا موسٹیرائچر اور کریم استعمال کریں۔

کچھ لوگ ایک ہی چہرے کی کریم خریدتے ہیں اور اسے ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی جلد کی تحفظ کیلٕے کریم اور سیرم پر بہت زیادی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جیسے ٹونر، چہرے کے سیرم اور دیگر اقسام کے کریم خریدتے جو چہرے پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کی پتلی جلد کیلئے الگ کریم کا استعمال کرتے ہیں۔ Will your regular face serum do the job?

لیکن کیا آپ کو واقعی آئی کریم خریدنے کی ضرورت ہے، یا آپ کے چہرے کا فیس سیرم کام کرے گا؟ کیا آنکھوں کی کریم مہنگی ملتی ہے؟ کیا آپ کے سکن کیئر روٹن میں شامل ہے؟ آئیے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ڈاکٹر پریتی: چہرے کے سیرم آپ کی جلد کی پرورش، ہائیڈریٹ اور حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں ایک پتلی مستقل مزاجی ہے تاکہ وہ آپ کی جلد سے جلدی جذب ہو سکیں۔ چہرے کے سیرم کی ایک اور خصوصیت جو انہیں چہرے کی کریموں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں فعال اجزاء جیسے جلد کو ہلکا کرنے والے ایجنٹوں، ایکسفولیئٹنگ ایسڈز، وٹامنز وغیرہ کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ منہ کی کریم.

ڈاکٹرپریتی کے مطابق سیرم آپ کی جلد کی پرورش، ہائیڈریٹ اور تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن چہرے کی کریم الگ ہوتی ہے اور اس کی الگ خصوصیت ہوتی ہے۔ جس میں جلد کو ہلکا کرنے والے ایکسفولیئٹنگ ایسڈز، وٹامنز وغیرہ کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔

کیا آپ کی آنکھوں کے ارد گرد چہرے کا سیرم استعمال کرنا ٹھیک ہے؟

ڈاکٹر پریتی نے بتاتی ہیں کہ آنکھوں کے ارد گرد کی جلد باقی چہرے کی جلد سے پتلی اور زیادہ حساس ہوتی ہے۔ جو چہرے کے دیگر حصوں کی بنسبت جھریاں، باریک لکیریں، رنگت اور عمر بڑھنے کی دیگر علامات کو ظاہر کرتی ہے۔ لہذا، اس حصے کو خشک ہونے سے بچانے کے لئے زیادہ خیال رکھنا چاہئے۔ Will your regular face serum do the job?

آئی کریم کیا ہے، اور یہ چہرے کی کریم اور سیرم سے کیسے مختلف ہے؟

ڈاکٹر پریتی نے بتاتی ہیں کہ آنکھوں کی کریم خاص طور پر جلد کی حالتوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جو آنکھوں کے ارد گرد کے علاقے کو متاثر کرتی ہیں۔ وہ جلد کی عام پریشانیوں کا علاج کرتی ہیں۔ جیسے جھریاں، سوجن، سیاہ، ڈارک سرکل۔ لٹکتی ہوئی ہوئی جلد۔ وغیرہ

اگر آپ کی جلد حساس ہے، تو چہرے کے سیرم اور چکنائی والی کریم بہتر ردعمل ظاہر نہیں کرے گی۔

آنکھوں کی کریم چہرے کی کریم سے زیادہ گاڑھی ہوتی ہے اور چہرے کے سیرم سے زیادہ آنکھوں کا سیرم گاڑھا ہوتا ہے۔ اور ان میں کم مقدار میں ریٹینول جیسے فعال اجزاء ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر پریتی نے کہا کہ اگر آپ اپنے آنکھوں کے ارد گرد سے ڈارک سرکل کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اپنی آنکھوں کے ارد گرد جھریوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ یقینی طور پر آئی کریم پر سرمایہ کاری کرسکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ ایسے پروڈکٹس پر بڑی رقم خرچ کریں جو جدید ہو یا جن کی تشہیر کی جا رہی ہے، اپنے ماہر امراض جلد سے مشورہ کریں۔

آئی اے این ایس