کووڈ 19 نے لوگوں کو اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینے اور اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کےلیے نئے طریقے اپنانے پر مجبور کیا ہے۔ وبا سے محفوظ رہنے کےلیے لوگ اب اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کررہے ہیں۔ Why should you buy health insurance at an early age?

اپنی صحت کو لیکر اکثر لوگ ہیلتھ انشورنس پالیسی کو لینا ضروری سمجھتے ہیں وہیں ماہرین کا ماننا ہے کہ کم عمری میں ہی ہیلتھ انشورنس کرانا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ The vast majority of people consider it important

اکثر نوجوان یہ سمجھتے تھے کہ ہیلتھ انشورنس صرف بزرگ افراد کے لیے ہے، لیکن کووِڈ کے بعد یہ خیال بدل گیا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔، اگر وہ بیمار ہوجاتے ہیں تو علاج کےلیے بڑی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اگرچہ کہ نوجوان اپنے مالی معاملات کو سنبھالنے میں بہتر نظر آرہے ہیں تاہم کم عمری میں بھی ہیلتھ انشورنس خریدنا انہیں طبی ہنگامی حالات میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔ صحت کے مطعلق کوئی بھی ایمرجنسی آپ کی زندگی کو تباہ کرسکتی ہے۔ اس لیے انسان کو ذہنی تناؤ سے نجات دے کر اپنا طرز زندگی بدلنا چاہیے۔ Health insurance is not only for elderly persons

کووڈ نے ہر فرد کی عمر سے قطع نظر ہیلتھ انشورنس پلان لینے کی ضرورت پر زور دیا۔ کسی فرد کو 30 سال کی عمر کو پہنچنے کے ساتھ ہی ذاتی صحت کا بیمہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ Covid and health insurance

جانے کیوں آپ کو ہیلتھ انشورنس کم عمر میں ہی لینا چاہیے ۔۔۔ Here are the reasons

لو پریمیم: اگر کسی بھی ہیلتھ انشورنس کے لیے کم عمری میں خریدا جائے تو پریمیم چارجز کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ 30 سال سے تجاوز کرتے ہیں تو پریمیم بڑھ جائیں گے۔ آپ کی عمر 20 کی دہائی میں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحت مند ہیں تو یہ ہیلتھ انشورنس خریدنے کا صحیح وقت ہے۔ ہیلتھ انشورنس بہت کم پریمیم پر آتا ہے جب کوئی اہم مسئلہ نہ ہو۔ Low premium

ویٹنگ پیریڈ : کسی بھی ہیلتھ انشورنس کمپنی کے پاس اپنے منصوبوں کے لیے کچھ انتظار کا وقت ہوتا ہے۔ پہلے سے موجود مختلف بیماریوں میں ایک سال سے دو سال تک اور ایک وقت میں چار سال تک مختلف انتظار کی مدت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو فوری طور پر انشورنس کی ضرورت ہے، تو اس سے انتظار کا وقت کم نہیں ہو سکتا۔ لہذا، آپ زندگی میں جتنی جلدی انشورنس حاصل کریں گے ، ایمرجنسی میں اتنا ہی زیادہ مفید ہے۔ Waiting period

طرز زندگی سے متعلق بیماریاں: آلودگی کی بڑھتی ہوئی سطح کے ساتھ ساتھ نوجوان بے چینی اور پریشانی کی وجہ سے آپ بیماریوں میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ دل کی بیماری کے علاوہ اور بھی کئی بیماریاں ہیں جن میں نوجوان مبتلا ہیں۔ یہ نوجوانوں پر بہت زیادہ اثر ڈال رہے ہیں۔ تو اس سب کے لیے تیار رہیں۔ مستقبل کے طبی علاج اور ہنگامی حالات میں ابھی سرمایہ کاری کرنا اچھا خیال ہے۔ Lifestyle diseases

بہتر مالی منصوبہ بندی: 20 یا 30 کی دہائی سے پہلے انشورنس خریدنا بہتر مالی منصوبہ بندی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کی کمائی ہوئی رقم کا صحیح طریقے سے استعمال آپ کو زندگی سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے قابل بنائے گا۔ ان خطرات کو سمجھیں جو انتباہ کے بغیر ہوسکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صحت کی مناسب کوریج ہے، تو آپ بغیر کسی پریشانی کے رہ سکتے ہیں۔Better financial planning

اگر صحت کا ایک جامع منصوبہ ہے تو علاج کے لیے کسی کو فنڈز تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے پیش نظر اعلیٰ سطح کی دیکھ بھال والے منصوبوں کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ تمام بڑی بیماریوں کا احاطہ کیا جانا چاہئے۔ بھارت اور بیرون ملک 50 لاکھ روپے سے 3 کروڑ روپے تک کی اسکیمیں بھی ہیں۔ وہ جدید ترین علاج بھی پیش کرتے ہیں۔ صحت کی موجودہ ضروریات کے علاوہ وہ زندگی کے مختلف مراحل کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ پریمیم پلان بیمہ شدہ بنیادی قیمت پر وفاداری کی چھوٹ کے ساتھ ساتھ لامحدود بحالی کی پیشکش کرتے ہیں۔ Premium plans offer loyalty discounts

منی پال سگما ہیلتھ انشورنس کی ڈیجیٹل سیلز کی ہیڈ آف مارکیٹنگ سپنا ڈیسائی کہتی ہیں، "آپ جتنی جلدی انشورنس خریدیں گے، اتنے ہی زیادہ فائدے ہوں گے۔ پھر تاخیر کیوں؟" Sapna Desai, Head of Marketing, Digital Sales, Manipal Sigma