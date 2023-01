حیدآباد: شمالی بھارت میں سردی کی قہر جاری ہے۔ سردی کے باعث دیگر ریاست کے کئی علاقوں سے دل کے مریضوں اور ہارٹ اٹیک کے کیسز میں مسلسل اضافے کی اطلاعات موصول ہورہی ہیں۔ ایک دن کے اندر، 723 دل کے مریضوں کو کانپور، اتر پردیش کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا۔ ان میں سے 40 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ Why do heart attack cases increase in winter

سردیوں میں ہارٹ اٹیک کے کیسز کیوں بڑھ جاتے ہیں؟

دے سنستھان کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ گزشتہ روز 723 میں سے 39 مریضوں کا آپریشن کرنا پڑا ۔ ساتھ ہی سات لوگوں کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ شہر میں دل اور دماغ کا دورہ پڑنے سے ایک دن میں 25 افراد کی موت واقع ہوئی۔ ان میں سے 17 ایمرجنسی تک بھی نہ پہنچ سکے۔ انہیں چکر آیا، بے ہوش ہوئے اور موت ہوگئی۔

ہر سال سردیوں میں ہارٹ اٹیک کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سردی میں بلڈ پریشر میں اچانک اضافہ ہونے سے رگوں میں خون جمنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہارٹ اٹیک اور برین اسٹروک ہوتا ہے۔ اسے اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس موسم میں خون کی شریانوں کے سکڑنے کی وجہ سے جسم میں خون کی روانی درست نہیں رہتی۔ جس کی وجہ سے دل پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سرد موسم میں رگیں سکڑ کر سخت ہو جاتی ہیں۔ اس سے رگوں کو گرم اور چالو کرنے کے لیے خون کا بہاؤ میں تیزی آتی ہے جس سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔

اس کے علاوہ سوتے وقت جسم کی سرگرمیاں سست ہوجاتی ہیں۔ بی پی اور شوگر لیول بھی کم ہوجاتا ہے۔ تاہم اٹھنے سے پہلے جسم کا آٹونامک نروس سسٹم اسے معمول پر لانے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ نظام ہر موسم میں کام کرتا ہے۔ لیکن سردی کے دنوں میں اس کے لیے دل کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس کی وجہ سے دل کے امراض میں مبتلا افراد میں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

دل کے مریضوں کو سردیوں میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے

عام طور پر سردیوں میں ہر کسی کی جسمانی سرگرمی کم ہوجاتی ہے، جو کہ غلط ہے۔ خاص طور پر دل کے مریضوں کو سردیوں میں متحرک رہنا چاہیے۔ اگر آپ روزانہ 30 سے ​​40 منٹ چہل قدمی کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دل کی صحت بہتر ہوگی اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہوگا۔ایسے بزرگ جو پہلے ہی دل کی بیماری میں مبتلا ہیں خاص طور پر اس موسم میں اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ انہیں اپنے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ تناؤ سے پاک زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے علاوہ گھر میں رہتے ہوئے کچھ جسمانی سرگرمیاں بھی کرنی چاہئیں۔

خاص طور پر سردیوں میں باہر جانے سے پہلے شراب کا استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنا دل کے مریضوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شراب اور تمباکو نوشی کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بے قابو ہو سکتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ وزن بڑھنا آپ کے دل کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ موٹاپا قلبی مسائل کے لیے ایک اہم خطرہ عنصر ہے۔ اس لیے سردیوں میں اپنے وزن کا خیال رکھیں۔ دل کے مریضوں کے لیے سردیوں میں اپنی خوراک کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اپنی خوراک میں غذائیت سے بھرپور غذائیں شامل کریں۔

پوٹاشیم سے بھرپور پھل اور سبزیاں جیسے کھٹے پھل اور سبز پتوں والی سبزیاں آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ آپ کو ان سے فائبر بھی ملتا ہے جو کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے دل کی بیماری کا خطرہ کم ہوجاتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے امراض میں مبتلا افراد کو سردیوں میں خشک میوہ جات کا استعمال کرنا چاہیے۔ خشک میوہ جات دل سے متعلق امراض کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کے خون میں چربی کو متوازن رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ بلکہ نقصان دہ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ کارڈیالوجسٹ کے مطابق دل کے مریضوں کو سردی کی لہر میں سردی سے بچنا چاہیے۔ ضرورت کے وقت ہی باہر نکلنا چاہئے۔ اپنے کان، ناک اور سر کو گرم کپڑوں سے ڈھانپ کر نکلنا چاہئے۔ دوسری جانب 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو سردی میں باہر نہیں نکلنا چاہئے۔

گزشتہ چند برسوں کے دوران ملک میں امراض قلب اور ہارٹ اٹیک کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ دل کی بیماری کا تعلق بھی کافی حد تک ہمارے طرز زندگی سے منسلک ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر لوگ سوتے وقت ہارٹ اٹیک کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں اس طرح کے کئی کیسز سامنے آئے ہیں جن میں لوگ نیند میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کو صبح 4 سے 6 کے درمیان دل کا دورہ پڑا۔