لکھنؤ: اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت 700 سے زائد شہری صحت اور فلاح و بہبود کے مراکز (UHWCs) قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ ان مراکز کے کھلنے سے اترپردیش کے لوگ اپنے گھروں کے قریب طبی سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ لکھنؤ کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ایجوکیشن آفیسر یوگیش رگھوونشی نے کہا، "منصوبے پر عمل شروع ہوگیا ہے۔ ہم نے کئی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں UHWC کھولے جائیں گے۔UP govt plans to set up 700 urban wellness centres

جمعہ کو ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لکھنؤ میں مرحلہ وار 108 شہری صحت اور فلاح و بہبود کے مراکز کھولے جائیں گے۔ ان مراکز میں مریضوں کو 14 تشخیصی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ سروائیکل کینسر کا ٹیسٹ اس وقت سے شروع کیا جائے گا، جب طبی عملہ مکمل طور پر تربیت یافتہ ہوجائے گا۔ اس کے علاوہ UHWC ٹیلی میڈیسن کی سہولیات بھی فراہم کرے گا جس میں اہم اداروں میں بیٹھے ماہرین پیچیدہ طبی معاملات کے لیے مشورہ دیں گے۔ UP govt plans to set up 700 urban wellness centres

ریاست بھر کے چیف میڈیکل آفیسرز کو جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ "اگر ماہرین UHWC کی طرف سے نہیں کئے گئے ٹیسٹ کو کرانے کی سفارش کرتے ہیں، تو اس ٹیسٹ کی جانچ کی سہولت UHWC کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔"محکمہ صحت کے حکام کے مطابق UHWC کے قیام کے لیے سائٹ کا انتخاب شہری علاقوں، کچی آبادیوں/ کمزور علاقوں اور بنیادی صحت کی سہولیات والے علاقوں میں کیا گیا ہے۔ UP govt plans to set up 700 urban wellness centres

ڈاکٹر ابھیشیک شکلا، جنرل سکریٹری، ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل ڈاکٹرز نے کہا، "UHWC ان علاقوں میں کھولے جا رہے ہیں جہاں صحت کی بنیادی سہولیات نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ان علاقوں کے لوگوں کو طبی خدمات تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور انہیں سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خاص طور UHWC ان اضلاع میں کھولے جا رہے ہیں جن کی شہری آبادی 50,000 سے زیادہ ہیں۔