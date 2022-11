حیدرآباد: روز مرہ کی زندگی میں ہم غیر صحت بخش خوراک کے عادی ہوتے جارہے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس خوراک کے ہمارے جسم پر منفی اثرات کیا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں تو مستقبل میں ہمیں گردے کے مسائل اور دیگر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر بھی گردوں کے امراض کو بڑھا سکتے ہیں۔ گردہ انسانی جسم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جو اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ غیر صحت بخش غذا گردے کی صحت کو متاثر کرسکتی ہے۔ یہاں کچھ ایسی عادات قابل ذکر ہیں جو آپ کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ Unhealthy foods can seriously damage the kidneys

درد کش ادویات کا زیادہ استعمال

دوا کاؤنٹر سے ملنے والی درد کی دوا آپ کی درد کو کم کر سکتی ہے، لیکن گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کو پہلے ہی گردے کی بیماری ہے تو تجویز کردہ خوراک اور دوا کا استعمال کریں۔

نمک اور چینی کا غلط استعمال

نمک میں زیادہ غذائی سوڈیم ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے اور اس کے نتیجے آپ کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے کھانے کو نمک کے بجائے جڑی بوٹیوں اور مسالوں سے ذائقہ دار بنائیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی خوراک میں اضافی نمک (سوڈیم) کے استعمال سے پرہیز ضروری ہے۔

کھانے میں پروسیسڈ فوڈ کا استعمال کم کریں

پروسیسڈ فوڈ سوڈیم اور فاسفورس کے اہم ذرائع ہیں۔ گردے کی بیماری میں مبتلا بہت سے لوگوں کو اپنی خوراک میں فاسفورس کو محدود کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں گردے کی بیماری نہیں ہوتی ہے ان کے لیے پروسیسڈ فوڈ، فاسفورس سے بھرپور غذائیں ان کے گردوں اور ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہوسکتی ہیں۔

کافی مقدار میں پانی نہیں پینا

اچھی طرح سے ہائیڈریٹ رہنے سے آپ کے گردوں کو جسم سے سوڈیم اور زہریلے مادوں کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کثرت سے پانی پینا بھی گردے کی دردناک پتھری سے بچنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک ہے۔

اچھی نیند نہیں لینا صحت کو متاثر کرتا ہے

رات میں اچھی نیند لینا آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ آپ کے گردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو گردے کے کام کے بوجھ کو 24 گھنٹے تک مربوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔

بہت زیادہ گوشت کھانا

جانوروں کا پروٹین خون میں تیزاب پیدا کرتا ہے جو گردوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اور تیزابیت کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسی حالت میں گردے تیزاب کو کافی تیزی سے ختم نہیں کر پاتے۔ جسم کے تمام حصوں کی نشوونما، دیکھ بھال اور مرمت کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ کی خوراک پھلوں اور سبزیوں کے ساتھ متوازن ہونی چاہیے۔

کثیر مقدار میں شوگر والا خوراک لینا

شوگر موٹاپے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جس سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو گردوں کی بیماری کی دو اہم وجوہات ہیں۔ میٹھے کے علاوہ، چینی اکثر کھانے اور مشروبات میں شامل کی جاتی ہے جسے آپ شاید "میٹھا" نہ سمجھیں۔ ناشتے میں سفید روٹی سے پرہیز کریں، جو پروسیسڈ شوگر کے خفیہ ذرائع ہیں۔

تمباکو نوشی

تمباکو نوشی آپ کے پھیپھڑوں یا آپ کے دل کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سگریٹ نوشی آپ کے گردوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان کے پیشاب میں پروٹین ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے جو کہ گردے کے نقصان کی علامت ہے۔

ضرورت سے زیادہ شراب پینا

ضرورت سے زیادہ شراب پینا گردے کی دائمی بیماریوں کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ زیادہ شراب پینے والے جو تمباکو نوشی کرتے ہیں ان میں گردے کے مسائل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔