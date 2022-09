نئی دہلی: بھارتی لباس آپ کی شخصیت اور انداز کو ظاہر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، تاہم اس میں زیورات کا استعمال کرکے آپ اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگا سکتے ہیں۔ زیورات کسی بھی لباس میں گلیمر اور خوبصورتی کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ Trendy ways to pair jewellery with Indian outfits

زیورات کا انتخاب ایسا کریں جو آپ کے لباس کے رنگ پر پورا میچ کرتا ہو۔ آپ کسی بھی لباس کو پہنتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کس موقع پر اس لباس کو پہن رہے ہیں اور اس لباس پر کس اقسام کی جیولری میچ کر ے گی۔

گو مونوکروم: اگر آپ ٹرینڈ میں رہنا چاہتے ہیں اور شاندار نظر آنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے زیورات کو مونوکروم پیلیٹ میں جوڑنے کی کوشش کریں، تب ہی آپ خوبصور دکھ سکتے ہیں۔

رنگوں کو مکس اور میچ کریں: مثال کے طور پر، آپ چمکدار رنگ کی ساڑھی کے ساتھ چاندی کے ہار کو جوڑنے کی کوشش کرسکتے ہیں۔ یا آپ روایتی سلوار قمیض کے ساتھ سونے کا کڑا پہننا پسند کریں گے۔ آپ جو بھی انتخاب کرتے ہیں، بس اس کے ساتھ لطف اندوز ہونا یقینی بنائیں اور زیادہ سے زیادہ تجربہ کریں۔ پھر اس سب کے بعد آپ کا فیشن منفرد اور لطف اندوز ہوجائے گا۔ Trendy ways to pair jewellery with Indian outfits

بناوٹ کے ساتھ کھیلیں: بناوٹ کے ساتھ کھیلنا بھی ایک ہنر سے۔ مثال کے طور پر، دیہاتی کڑھائی والے بلاؤز کے ساتھ ایک چکنا ہار یا چاندی کے نازک کڑا کو بھاری موتیوں والی ساڑھی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ بناوٹ کا تضاد آپ کے لباس میں دلچسپی کا اضافہ کرے گا اور آپ کو بھیڑ سے الگ ہونے میں مدد کرے گا۔

اپنے لباس پر غور کریں: سب سے ضروری یہ ہیکہ آپ اپنے خود کے لباس پر غور کریں کہ آپ کس طرح کے لباس استعمال کر نے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ روایتی ساڑھی یا سلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں، تو آپ ایسے زیورات کا انتخاب کرنا چاہیں گے جو زیادہ خوبصورت ہوں۔ دوسری طرف، اگر آپ جدید لباس یا جنس اور ٹاپ پہنے ہوئے ہیں تو آپ اپنے زیورات کے انتخاب میں کچھ زیادہ جدید زیور کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ Modern Way of Using Jewelry

جیسےبولڈ ہار، چنکی بالیاں، اور فنکی بریسلیٹ کے بارے میں سوچیں۔ بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ سب کچھ آپس میں اچھی طرح سے گھل مل جائے اور بیکار نہ لگے۔

تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کیا انتخاب کرتے ہیں، بس اس کا لطف اٹھائیں! زیورات آپ کے ذاتی انداز کو ظاہر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے لہذا تجربہ کرنے سے نہ گھبرائیں۔

(آئی اے این ایس)