حیدرآباد: پینکریٹک کینسر کو دنیا کا 12واں سب سے عام کینسر مانا جاتا ہے۔ ورلڈ کینسر ریسرچ فنڈ انٹرنیشنل کے مطابق، یہ مردوں میں 12واں سب سے عام کینسر ہے اور خواتین میں 11واں سب سے عام کینسر ہے۔ پینکریٹک کینسر، پینکریٹک کے خلیوں میں بنتا ہے، پینکریٹک پیٹ کا ایک عضو ہے جو آپ کے پیٹ کے نچلے حصے کے پیچھے میں واقع ہوتا ہے۔ پینکریٹک کینسر اس وقت ہوتا ہے جب پینکریٹک کے خلیات بے قابو ہو کر بڑھنے لگتے ہیں اور ٹیومر بن جاتے ہیں۔ شروعاتی دور میں اس کی کوئی علامات نظر نہیں آتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی تشخیص میں تاخیر ہوتی ہے۔ حالانکہ جسم میں کسی بھی تبدیلی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

پینکریٹک کینسر کی علامات

پینکریٹک کینسر کی شروعاتی دور میں کوئی علامات نظر نہیں آتی ہے۔ اکثر و بیشتر اس کینسر کے پھیلنے کے بعد ہی کچھ علامات نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علامات نہچے دئے گئے ان میں سے بھی کسی بھی علامات نظر انداز نہٰں کرنا چاہئے۔

ابتدائی مراحل میں نظر آنے والی سب سے عام علامات

صحیح پاخانہ کا نہیں ہونا پینکریٹک کینسر کی سب سے عام علامت سمجھا جاتا ہے جو کینسر کے ابتدائی مراحل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ پاخانہ میں تبدیلی اس وقت ہوتی ہے جب کینسر پت نلی پر دباؤ بناتا ہے، اور آنتوں میں پت کے اخراج کو محدود کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے مریضوں کو یرقان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ان کی جلد اور آنکھوں کا پیلا ہونا، گہرے رنگ کا پیشاب اور پیلا پاخانہ جیسی علامات ظاہر ہوتی ہے۔

پینکریٹک کینسر کی دیگر علامات

پینکریٹک کینسر کی سب سے عام علامات تھکاوٹ اور بیمار محسوس کرنا ہے

پیٹ کا درد ہونا

آنکھوں اور جلد کا پیلا ہونا

پیٹ میں سیال جمع ہونا

اچانک وزن میں کمی ہونا

تاہم، بیمار محسوس کرنا، پیٹ میں درد، یرقان کی علامات، وزن میں غیر واضح کمی دیگر بیماریوں کی بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کی شناخت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا مکمل معائنہ کروائیں۔

پینکریٹک کینسر کے خطرے والے عوامل

اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ پینکریٹک کینسر کی صحیح وجوہات کیا ہیں۔ تاہم خطرے کے تمام عوامل کے بارے میں جاننا روک تھام یا بروقت علاج میں مدد کر سکتا ہے۔