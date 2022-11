حیدرآباد: ٹیکہ کاری کا عالمی دن (World Immunization Day 2022) ہر سال 10 نومبر کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا بنیادی مقصد لوگوں کو قوت مدافعت کی ضرورت، بیماریوں کے خلاف بروقت ویکسینیشن کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی وبائی یا متعدی بیماری ہوجائے اور آپ کی مدافعتی نظام مضبوط ہو تو انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے۔ World Immunization Day 2022

امیونائزیشن کیا ہے؟

سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق، امیونائزیشن ایک ایسا عمل ہے جس میں لوگوں کے جسم ویکسینیشن کرکے کسی بھی بیماری سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کیا جاسکتا ہے۔ امیونائزیشن کو اکثر ویکسینیشن اور ٹیکہ کاری بھی کہا جاتا ہے۔ کورونا وبا کے دوران یہ ویکسینیشن لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ بہت سے وائرل اور بیکٹیریل بیماریوں سے حفاظت کے لیے ویکسینیشن ضروری ہوتا ہے۔ امیونائزیشن ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، کیونکہ ایسے لوگوں میں کسی بھی قسم کا انفیکشن جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ Strong immunity provides protection against other diseases

ویکسینیشن سے لاکھوں جانیں بچائی جاتی ہے

ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کی ایک رپورٹ کے مطابق امیونائزیشن کے ذریعے ہر سال تقریباً 40 سے 50 لاکھ جانیں بچائی جاتی ہیں۔ ان میں ہر عمر کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، اگر عالمی ویکسینیشن کوریج کو بہتر بنایا جائے تو ہر سال مزید 15 لاکھ افراد کو موت سے بچایا جا سکتا ہے۔ ویسے، کووڈ-19 کی وبا کے بعد دنیا میں ویکسینیشن کی رفتار میں تیزی آئی ہے، اگر ماہرین پر یقین کیا جائے تو یہ ویکسین مستقبل میں ہونے والی وبائی امراض سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ Strong immunity provides protection against other diseases

مزید پڑھیں:

قدرتی طور پر قوت مدافعت کو کیسے مضبوط کیا جائے؟

ڈائیٹ منتر، نوئیڈا کی بانی، ڈائیٹشین کامنی سنہا کے مطابق، قدرتی طریقوں سے بھی قوت مدافعت کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو بہتر خوراک اور صحت مند طرز زندگی اپنانا ہو گا۔ وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور غذائیں خوراک میں شامل کی جائیں۔ نارنگی، لیموں، شہد، ادرک اور گڑ کے استعمال سے قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ موسمی پھل اور سبزیاں کھانا بھی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہر روز ورزش اور جسمانی سرگرمی کرنے سے قوت مدافعت بھی بہتر ہوتی ہے۔ Strong immunity provides protection against other diseases