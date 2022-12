حیدرآباد: ذیابیطس کو ایک کرونک ڈیزز کہا جاتا ہے، کیونکہ ذیابیطس کے مسئلے کو مکمل طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ اپنے طرز زندگی میں تبدیلی کرکے ذیابیطس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ذیابیطس کے مسائل تب ہوتے ہیں جب پینکریاز انسولین کی پیداوار یا انسولین کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ ذیابیطس کو ڈائٹ اور لائف اسٹائل میں تبدیلی کرکے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ Smoking in diabetes is harmful for heart and kidney

تاہم بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ذیابیطس کے مریض ہونے کے بعد بھی smoking کرتے ہیں۔ جو صحت کے لحاظ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس کا مریض اگر تمباکو نوشی کرتا ہے تو اس کا بلڈ شوگر لیول بڑھ سکتا ہے۔ اس صورتحال میں ذیابیطس کو کنٹرول کرنا مشکل بھی ہوسکتا ہے۔ اگر آپ ذیابیطس کے مریض ہیں اور اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ اس سے آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔

شریانوں کا سخت ہونا

اسموکنگ کرنے کے بعد ذیابیطس کے مریضوں کی دھمنیاں کافی سخت ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے مریضوں کی پریشانیوں میں شدید اضافہ ہوسکتا ہے۔ Smoking in diabetes is harmful for heart and kidney

دل سے متعلق مسائل

ذیابیطس کے مریض اگر کثرت سے تمباکو نوشی کرتا ہے تو اس میں دل سے متعلق بیماروں کا خطرہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ایسے صورتحال میں بلڈ شوگر لیول کافی بڑھ جاتا ہے۔

کڈنی سے متعلقہ بیماریاں

ذیابیطس کے دوران تمباکو نوشی کرنے سے کڈنی سے متعلق بیماریاں اور انکھوں کے انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جسم میں کمزوری بھی ہوسکتی ہے۔

گلوکوز کا لیول کم یا زیادہ ہونا

اگر آپ ذیابیطس کے بیماری میں مبتلا ہیں اور تمباکو نوشی کرتے ہیں تو جسم میں گلوکوز کا لیول کم یا زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے ایسے میں آپ کی حالت زیادہ خراب بھی ہوسکتی ہے۔

البومینمیہ: جسم میں جب البومینمیہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو پیشاب میں البومین کی غیر معمولی مقدار پائی جاتی ہے۔ یہ پروٹین کی ایک قسم ہے۔ عام حالت میں سب کے پیشاب میں البومین پایا جاتا ہے لیکن گردے کی بیماری کی وجہ سے پیشاب میں البومین کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے اعصابی نقصان کا خطرہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے زخموں کو بھرنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔

ٹائپ 2 ذیابیطس

بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان میں ٹائپ 2 ذیابیطس ہونے کا خطرہ باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ Smoking in diabetes is harmful for heart and kidney