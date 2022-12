حیدرآباد: اکثر لوگوں کے پیشاب سے بدبو آتی ہے۔ یہ ایک عام مسئلہ ہے لیکن اسے نظر انداز کرنا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پیشاب میں بدبو آنے کی بہت سے وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے تو اس کے لیے ذمہ دار وجوہات کے بارے میں جاننا چاہیے جو آج ہم اس مضمون میں بتانے جارہے ہیں۔ Smell In Urine symptom of these diseases

بدبودار پیشاب کی وجوہات (Causes of Smelly Urine)

یورینری ٹریکٹ انفیکشن(UTI)

اگر آپ یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں مبتلا ہیں تو پیشاب میں بدبو آنا لازمی ہے۔ یہ مسئلہ مردوں کے مقابلے خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو UTI ہے تو آپ کو پیشاب کرتے وقت بدبودار پیشاب یا جلن کا احساس ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے۔

مائکروبیل انفیکشن

اگر آپ مائکروبیل اور دیگر فنگل انفیکشن میں مبتلا ہیں، تو وہ غیر متعدی بیکٹیریا آپ کے پیشاب میں داخل ہو سکتے ہیں، جو پیشاب میں بدبو پیدا کر سکتے ہیں۔

پیشاب کو روک کر رکھنا

پیشاب ایک قدرتی عمل ہے۔ اسے روکنا جسم کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھیں تو مثانے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب سے بدبو بھی آتی ہے۔ پیشاب روکنے سے بھی گردے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

خوراک بھی ذمہ دار ہوتے ہیں

مصالحہ دار کھانا، پیاز، شلجم، لہسن وغیرہ کا زیادہ استعمال بھی پیشاب میں بدبو کا باعث بنتا ہے۔ یہ چیزیں کم کھائیں۔

جینیاتی بیماری

جینیاتی بیماری اوہ بیماری ہوتی ہے جو آپ کے خاندان یا آپ کے والدین سے آپ میں آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی کو پیشاب میں بدبو آنے کے مسائل ہیں۔ تو یہ مسئلہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔

جسم میں پانی کی کمی

جسم سے کثیر مقدار میں پانی کا اخراج ہوتا ہے اور اگر اسے پورا نہیں کیا جائے تو جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ جسم میں پانی کی کمی سے پیشاب سے بدبو آنے لگتی ہے۔ جس سے پیشاب پیلا ہو جاتا ہے، ایک صحت مند انسان کو روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پینا چاہئے۔

ذیابیطس کا مسئلہ

ذیابیطس خون میں شوگر کی زیادہ مقدار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر پیشاب گاڑھا ہو جائے اور تیز بو آنے لگے ہو تو سمجھ لیں کہ یہ گردے میں بلڈ شوگر کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔

جنسی انفیکشن

پیشاب میں بدبو کی علامات جنسی طور پر منتقل ہونے والا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری صرف اس وقت ہوتی ہے جب غیر محفوظ طریقے سے جسمانی تعلقات بنایا جائے۔ کلیمیڈیا ایک ایسی ہی جنسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پیشاب سے بدبو آنے لگتی ہے۔

