حیدرآباد: کینسر ایک جان لیوا مرض ہے۔ اگر اس کی علامات کا بروقت بتا نہ چلے تو یہ جان لیوا ثابت ہوسکتا ہے۔ جلد کا کینسر، کینسر کے تمام اقسام میں سب سے زیادہ عام ہے۔ عام طور پر لوگوں کو جلد کے کینسر کے بارے میں معلومات کم ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اکثر جلد میں ہونے والی تبدیلیوں کو ایک عام مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں، کینسر کا پتہ ایسے وقت میں چلتا ہے جب علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹروں کے مطابق ڈی این اے خراب ہونے کی وجہ سے خلیات میں غیر معمولی اضافہ کینسر کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جب بھی جلد کے خلیات میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ جلد کے خلیوں میں اضافہ ان حصوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں سورج کی روشبی کم پہنچتی ہے۔ اس لیے اگر جلد میں کہیں بھی غیر معمولی تبدیلیاں نظر آئے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

جلد کے کینسر کی علامات

جلد میں تل جیسے سیاہ دھبوں کا اچانک نمودار ہونا

پرانے تل یا جلد میں تیزی سے تبدیلی آنا

جلد پر نظر آنے والے تل یا مسے سے مسلسل پپڑی کا نکلنا

جلد پر سرخ پپڑیدار نشان کا ہونا

جلد پر مسلسل جلن کا احساس

جسم پر کہیں بھی مستقل خارش

جلد کے کینسر کی اقسام

بیسل سیل کارسنوما

اسکیمس سیل کارسنوما

میلینوما

ایکٹینک کیراٹوسس

جلد کے کینسر کا علاج

جلد کا کینسر سرجری کے ذریعے قابل علاج ہے۔ تاہم یہ عام طور پر جلد کے اسکیمس سیل کارسنوما، یا ایکٹینک کیراٹوسس کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

کینسر کا علاج بھی ریڈی ایشن تھراپی سے کیا جاتا ہے۔ یہ کینسر کے خلیات کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ کیموتھراپی بھی کینسر کے علاج کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں کینسر کے خلیات کی افزائش کو روکنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔

فوٹو ڈائنامک تھراپی: اس تھراپی کو کینسر کے علاج میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک خاص دوا رگ کے اندر داخل کی جاتی ہے۔ یہ دوا اس وقت تک فعال نہیں ہوتی جب تک یہ روشنی کے سامنے نہ آجائے، اس لیے اسے انجیکشن لگانے کے بعد جلد پر لیزر لائٹ چمکائی جاتی ہے۔

امیونو تھراپی: یہ کینسر سے بچنے کا ایک طریقہ ہے جس میں کینسر سے بچنے کے لیے مدافعتی نظام کا استعمال کیا جاتا ہے۔