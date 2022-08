ہمارا جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اس لیے جسم کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چکنائی سے بھرپور غذا کا استعمال کریں۔ لیکن ان کے علاوہ چھ ذائقے ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ آیوروید کے مطابق ان چھ ذائقوں کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنا بہت مفید ثابت ہوسکتا ہے۔ آیورویدک معالج ڈاکٹر گیاتھری دیوی نے ان کے غیرمعمولی فوائد کی وضاحت کی:Six Flavours and Their Roles According to Ayurveda

میٹھا: قدرت نے ہمیں ہزار نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک میٹھا بھی ہے۔ یہاں میٹھی قدرتی غذاؤں سے مردا وہ غذا ہے جو قدرتی طور پر میٹھی ہوتی ہیں جیسے گنے، گڑ، چاول، دالیں اور چقندر۔ان کا استعمال دماغ کو تسکین دیتا ہے۔ اس سے بچوں کی نشوونما میں بہت مدد ملتی ہے۔ میٹھا کھانا جسم کے ہر خلیے کو صحمتند رکھتا ہے۔

کھٹا: یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ میٹھے کی طرح کھٹی چیزوں کو بھی مناسب مقدار میں کھانے سے ہماری صحت کو بے حد فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ بھوک بڑھانے اور ہاضمہ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس سے جسم کو قبض نہیں ہوتا ہے۔ یہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ساتھ پیشاب سے متعلق دشواریوں کو بھی روکتا ہے۔

نمکین: نمک ہماری بھوک اور ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ یہ پیٹ میں گیس کو بننے سے روکتا ہے۔ بہت زیادہ نمک بھی جلد پر جھریوں، بالوں کی سفیدی، بال گرنے اور گردوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے۔

تیکھا: یہ جسم کو صحیح طریقے سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وزن کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ بلڈ کلاٹنگ اور دل کی شریانوں میں پیدا ہونے والی روکاوٹوں سے بچاتا ہے۔

کڑوا: یہ جسم میں زیادہ پسینہ بننے نہیں دیتا ہے اور خون کو بھی صاف رکھتا ہے۔

گری دار میوے: انہیں بہت کم مقدار میں کھایا جانا چاہئے۔ یہ اسہال کو روکتا ہے۔ یہ خون کو پتلا ہونے سے روکتا ہے۔ یہ خواتین میں ماہواری کے دوران شدید خون کو نکلنے سے روکتا ہے۔ یہ جسم کو وٹامن سی فراہم کرتا ہے۔