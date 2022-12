نئی دہلی: مرکز نے کووڈ کیسز میں اضافے کا سامنا کررہے ممالک سے آنے والے لوگوں کے لئے RT-PCR ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا ہے۔ وزیر صحت منسکھ منڈاویہ نے ہفتے کے روز کہا کہ چین، جاپان، جنوبی کوریا، ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ سے آنے والوں کے لیے RT-PCR ٹیسٹ لازمی ہوگا۔ RT-PCR test mandatory for passengers from these 5 countries

مرکز نے کہا ہے کہ اگر ان ممالک سے آنے والا کوئی بھی مسافر علامتی پایا جاتا ہے یا اس میں COVID-19 مثبت پایا جاتا ہے تو اسے قرنطینہ میں رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے ریاستوں کو بھی الرٹ موڈ پر رہنے اور جینوم کی ترتیب کو تیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ مثبت معاملات میں نئی ​​اقسام کا پتہ لگایا جا سکے۔

منڈاویہ نے جمعہ کے روز ریاستوں کے ساتھ ایک میٹنگ میں اس بات پر زور دیا کہ وہ انڈین SARS-CoV-2 جینومکس کنسورٹیم (INSACOG) نیٹ ورک کے ذریعے مختلف حالتوں کو ٹریک کرنے کے لیے نگرانی کے نظام کو مضبوط کریں تاکہ نئی قسموں کا پتہ لگایا جا سکے۔ منڈاویہ نے کہا کہ ٹیسٹ، ٹریک، ٹریٹ اور کوویڈ کے مریض کے ساتھ مناسب برتاؤ (سی اے بی) اور نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔

