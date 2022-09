نئی دہلی: ایک تحقیق کے مطابق ورزش آپ کی علمی اور دماغی صحت کو بہتر بنا سکتی ہے، لیکن ورزش کی تمام شکلیں اور شدت دماغ پر یکساں اثر نہیں رکھتی۔ Research: Fitness trackers discover connections between exercise, mental health

ڈارٹ ماؤتھ کی اس نئی تحقیق کے مطابق، ورزش کے اثرات جسم کے لئے کافی اہم ہوتے ہیں، جو طویل عرصے تک ورزش کی مخصوص شدت یادداشت اور دماغی صحت کے مختلف پہلوؤں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کے نتائج سائنسی رپورٹس میں شائع کیے گئے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس طرح ورزش کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ connections between exercise, mental health



اس تحقیق میں محققین نے شرکاء کی ذہنی صحت اور ان کی یادداشت کی کارکردگی کے درمیان روابط کی بھی نشاندہی کی۔ جس میں خود رپورٹ شدہ اضطراب یا افسردگی والے شرکاء نے مقامی اور ایسوسی ایٹو میموری کے کاموں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جب کہ خود رپورٹ شدہ بائپولر ڈس آرڈر والے افراد ایپیسوڈک میموری کے کاموں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ effects of exercise on body are quite significant

تحقیق میں جن شرکاء نے تناؤ کی اعلی سطح کی اطلاع دی تھی وہ ایسوسی ایٹو میموری کے کاموں میں بدتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

(اے این آئی