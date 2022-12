حیدرآباد: آپ سب نے پپیتا ضرور کھایا ہوگا۔ کچے اور پکے دونوں پپیتے کھائے جاتے ہیں۔ یہ پھل میں کئی ادویات اور خصوصیات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ماہرین پپیتے کو اپنے خوراک میں شامل کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں پپیتا کھانا آپ کو کئی بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ پپیتے کا پانی بھی اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ papaya eating in winter is beneficial for health

ماہر غذائیت کے مطابق روزانہ صبح پپیتے کا جوس پینا آپ کے جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یوں تو بہت سے لوگ پپیتے کے صحت سے متعلق فوائد جانتے ہیں لیکن پپیتے کے پانی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایسے میں آج ہم آپ کو ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے فوائد کے بارے بتا رہے ہیں۔

پپیتے کا جوس ہاضمے کو مضبوط کرتا ہے۔

پپیتے میں پاپین نامی ایک انزائم ہوتا ہے جو کھانے کو تیزی سے توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ پپیتے میں موجود ایک اور انزائم کائیموپین بھی ہوتا ہے، جو سوزش کو کم کرتا ہے اور میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔

وزن کم کرنے کے لیے پپیتے کا جوس پئیں۔

اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روزمرہ کی خوراک میں پپیتے کا جوس ضرور شامل کریں۔ فائبر سے بھرپور یہ پانی آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھر کر رکھتا ہے اور آنتوں کی حرکت کو آسان بناتا ہے جس سے وزن میں تیزی سے کمی آتی ہے۔

پپیتے کا جوس قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔

پپیتے کے جوس میں وٹامن سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس وٹامن کو قوت مدافعت بڑھانے والے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ خالی پیٹ پپیتے کے جوس کا استعمال روزانہ وٹامن سی کی ضرورت کا 200 فیصد پورا کرتا ہے۔ ایسی حالت میں جسم کی قوت مدافعت تیزی سے بڑھتی ہے۔

شوگر کے مریضوں کو پپیتے کا جوس پینا چاہئے۔

اگر آپ ذیابیطس کے مریض ہیں اور اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پپیتے کا جوس آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پپیتے کا گلیسیمک انڈیکس (جی آئی) سکور 60 ہے، اس لیے یہ خون میں شوگر بڑھائے بغیر جسم کو بہت سے فوائد فراہم کرتا ہے، جو شوگر کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے۔

پپیتے کا جوس کینسر کا خطرہ کم کرتا ہے۔

پپیتے میں فائبر کی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اسے پانی میں ابالنے پر اس میں سے لائکوپین نکلتا ہے جو کہ جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ پپیتے کے جوس کا باقاعدگی سے استعمال چھاتی، بڑی آنت اور پروسٹیٹ کینسر سے بچاتا ہے۔

پپیتے کا جوس آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہے۔

پپیتے کے جوس میں لیوٹین، زیکسینتھین، وٹامن سی اور وٹامن ای ہوتا ہے، جو عمر سے متعلق میکولر انحطاط اور موتیابند سے لڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔