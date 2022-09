نئی دہلی: موٹاپے سے متاثرہ خواتین جو ایسٹروجین اور پروجسٹن پر مشتمل مانع حمل ادویات لیتی ہیں۔ ان میں وینس تھرومبومبولیزم (VTE) کا خطرہ پتلی خواتین کے مقابلے میں 24 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ Obese women taking birth control pill likely to have blood clots

اس تحقیق کے نتائج یورپی سوسائٹی آف کارڈیالوجی (ESC) کے جریدے ESC ہارٹ فیلور میں شائع ہوئے ہیں۔ جس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ موٹاپا اور ایسٹروجن پر مشتمل مانع حمل ادویات دونوں VTE کے لیے خطرے کے عوامل ہیں۔ اس کے باوجود موٹاپے کی شکار خواتین اس ادویات کا خوب استعمال کرتی ہیں۔ Contraceptives Dangerous for Obese Women

مزید پڑھیں:

سائنسی شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ موٹاپا اور مانع حمل ادویات لینے سے VTE کے خطرے میں اضافہ ہوجاتا ہے، اس لیے اسے تجویز کرنے کے فیصلے سے قبل غور کیا جانا چاہیے۔ Obese women taking birth control pill likely to have blood clots

اے این آئی