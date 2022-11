نئی دہلی: امیکرون سب ویریئنٹ Bq.1.1، جو اس وقت دنیا بھر میں عروج پر ہے، تمام منظور شدہ اینٹی باڈی سب ویریئنٹ کی علاج کے لیے موثر نہیں ہیں۔ یہ معلومات بھارتی نژاد محقق کی زیر قیادت لینسٹ کے ایک نئے مطالعے میں دی گئی ہے۔ محققین نے پایا کہ omicron subvariant BQ.1.1 کو انفرادی اینٹی باڈیز یا اینٹی باڈی کاک ٹیلز کے ذریعے بے اثر نہیں کیا جا سکتا۔ New Omicron subvariant resistant to all antibody therapies: Indian-origin scientist

دی لینسیٹ انفیکٹس ڈیزیز میں شائع ہونے والی تحقیق کے مرکزی مصنف پریرنا اروڑہ نے کہا۔ "مجموعی طور پر ہم نے 12 مختلف اینٹی باڈیز کا تجربہ کیا، جن میں سے چھ کو یورپ میں طبی استعمال کے لیے منظور کیا گیا ہے اور چار اینٹی باڈی کاک ٹیل ہیں،"

جرمن پرائمیٹ سینٹر لیبنیز انسٹیٹیوٹ فار پرائمیٹ ریسرچ اور فریڈرک-الیگزینڈر-یونیورسٹی ایرلاگن-نورنبرگ میں مالیکیولر امیونولوجی کے ڈویژن میں انفیکشن بایولوجی یونٹ کے محققین کی ٹیم نے جانچ کی ہے کہ منظور شدہ اینٹی باڈی فی الحال گردش کرنے والے اومیکرون سب ویریئنٹس کے خلاف کتنے موثر ہیں۔

مطالعہ کے رہنما مارکس ہاف مین نے کہا کہ "زیادہ خطرے والے مریضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے، ہم Omicron subvariant BQ.1.1 کے بارے میں بہت فکر مند ہیں جو تمام منظور شدہ اینٹی باڈی علاج کے لیے کارآمد نہیں ہیں۔