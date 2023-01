حیدرآباد: اگر آپ منفی سوچ رکھتے ہیں تو آپ کو ہوشیار ہوجانے کی ضرورت ہے نہیں تو یہ صحت کے لیے کئی سارے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ منفی سوچ ڈپریشن اور تناؤ جیسے مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ منفی سوچ کی وجہ سے آپ کا اعتماد بھی بری طرح سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خیالات، جذبات اور طرز زندگی ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے خیالات بھی ان باتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ منفی خیالات کو اپنے دماغ میں داخل نہ ہونے دیں۔ منفی خیالات سے ہونے والے نقصانات اور اس سے بچنے کے طریقے کے بارے میں آج ہم اپنے اس مضمون میں ذکر کریں گے۔ Negative Thoughts Can Lead to Bouts of Depression

منفی سوچ تناؤ اور ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہے

منفی سوچ کتنی نقصان دہ ہے: How Harmful Is Negative Thinking

دراصل ہمارے جسم کے بیرونی زخموں کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اندرونی زخموں کا نہیں۔ منفی سوچ بھی آپ کو اندر سے زخم کی طرح ہی تکلیف دیتی ہے۔ یہ ہمیں اندر سے بیمار کرتی ہے۔ منفی سوچ بے چینی، ڈپریشن، تناؤ جیسے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے ہماری صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر مسئلہ زیادہ بڑھ جائے تو اس کا اثر ہمارے جسم پر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ذہن میں کسی بھی قسم کے منفی خیالات کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔

منفی سوچ سے کیسے بچیں: How To Avoid Negative Thinking

منفی خیالات سے بچنے کے لیے مثبت باتوں پر زیادہ توجہ دیں



اپنے منفی خیالات کو مثبت خیالات سے بدلنے کے لیے کچھ مثبت سوچیں



کسی بھی مسئلے کی صورت میں خود اپنے دوست بنیں اور اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔



ذہن میں بار بار منفی سوچنے کے بجائے انہیں لکھیں



اپنی زندگی میں نئی ​​اور اچھی عادتیں اپنائیں



روزانہ صبح یا شام مراقبہ کریں۔ منفی سوچ سے نکلنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔



اپنے خیالات ایک دوسرے سے شیئر کریں، تاکہ اندر کا درد باہر نکل سکے۔

