زیادہ تر لوگ اپنے انڈر آرمز کی صحت اور صفائی پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی وہ اپنے جسم کے دوسرے حصوں پر دیتے ہیں۔ اس لاپرواہی سے بغلوں میں انفیکشن اور دیگر متعلقہ مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو کچھ نسخے بتائیں گے جو آپ کو اپنے انڈر آرمز کی بہتر دیکھ بھال کرنے میں مدد کریں گے۔

صفائی اور مناسب حفظان صحت ہی صحتمند جسم کی نشانی ہے۔ لیکن بعض اوقات لوگ جسم کے پوشیدہ اعضاء پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، جیسے انڈر آرمز۔ مرد ہو یا عورت، بغلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ انفیکشن، جسم میں بدبو سے متعلق مسائل اور جلد کی رنگت میں تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔

عام طور پر خواتین مردوں کے مقابلے انڈر آرمز کی صفائی کے بارے میں زیادہ محتاط اور آگاہ رہتی ہیں، لیکن اب بھی کچھ خواتین ہیں جو انڈر آرمز کی حفظان صحت کو برقرار رکھنے کے صحیح طریقے سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ Tips to Maintain Underarm Hygiene

ماہر امراض جلد ڈاکٹر آشا سکلانی بتاتی ہیں کہ ہماری بغلیں عام طور پر ہوا کے رابطے میں زیادہ نہیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے اس حصے میں پسینہ جلدی خشک نہیں ہوتا ہے اور یہی چیز بعد میں بیکٹریل انفیکشن، جسم کی بدبو اور یہاں تک کہ بغلوں میں سوجن ہونے باعث بنتی ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایسا ہمیشہ صفائی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن اس حصے میں میں استعمال ہونے والی بعض مصنوعات کو بھی اس کی وجہ قرار دیا جا Natural Underarm Care Routineسکتا ہے۔

صفائی سے متعلق نکات

ڈاکٹر سکلانی انڈر آرم کے حصے میں صفائی برقرار رکھنے کے لیے تین نکات بتاتی ہیں:

پسینے کی وجہ سے ہونے والے بیکٹیریا کو روکنے اور جسم کی بدبو کو دور رکھنے کے لیے ہر روز نہاتے وقت ہلکے صابن سے اس جگہ کو اچھی طرح صاف کریں۔

اگر ممکن ہو تو ہفتے میں دو بار اسکرب کا استعمال کرتے ہوئے اپنے انڈر آرمز کے خشک خلیوں کو دور کر اس کی صفائی کریں۔ اس سے وہاں جمع ہونے والی گندگی اور بیکٹیریا سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔

اپنی بغلوں کو ہمیشہ خشک رکھیں۔ نہانے کے بعد نرم تولیہ کا استعمال کرتے ہوئے اس جگہ کو خشک کریں۔

اپنے بغل کے بالوں کو ہٹائیں

عام طور پر خواتین باقاعدگی سے بغل کے بالوں کو ویکسنگ، شیونگ یا دیگر تکنیکوں کی مدد سے ہٹاتی ہیں۔ مردوں کی بات کریں تو زیادہ تر مرد انڈر آرم کے بالوں کو ہٹانے کو لے کر فکرمند نہیں ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر بالوں کے زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے اس حصے کا پسینہ جلد خشک نہیں ہوتا اور بیکٹیریا کے بھی جمع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے مرد ہو یا عورت، دونوں کو چاہیے کہ انڈر آرم کے بالوں کو باقاعدگی سے ہٹائیں یا تراشیں۔ Remove or Trim your Underarm Hair

چونکہ انڈر آرم کی جلد بہت حساس ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ بال ہٹانے کے درست طریقے اپنائے جائیں اور مناسب پروڈکٹس کا استعمال کیا جائے۔ ایسی مصنوعات کا استعمال کریں جن میں کیمیکلز کی کم سے کم مقدار ہو اور ویکسنگ کا انتخاب کرتے وقت زیادہ محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ شیونگ جیل یا کنڈیشنر لگانے کے بعد ہی چند سیکنڈ کے لیے آپ استرا کا استعمال کریں، تاکہ بالوں کی جڑوں کو نقصان نہ پہنچے

کریں، تاکہ بالوں کی جڑوں کو نقصان نہ پہنچے۔

سیاہ انڈر آرمز سے کیسے بچیں؟

ڈاکٹر سکلانی کا کہنا ہے کہ اس حصے میں زیادہ کیمیکل استعمال کرنے یا بال ہٹانے کی غلط تکنیک اپنانے سے بازوؤں کی جلد سیاہ پڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کی بدبو، صفائی کی کمی یا پسینے کے غدود کی بندش کو روکنے کے لیے براہ راست جلد پر ڈیوڈورنٹ، رول آن یا اینٹی پرسپیرنٹ کا استعمال بھی اس مسئلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے، یاد رکھیں: How to get Rid of Dark Underarms

بغلوں کو روزانہ صاف کریں اور انہیں ہر وقت خشک رکھیں۔

سوتی کپڑے پہننے کو ترجیح دیں، خاص طور پر گرمیوں کے وقت، جب زیادہ پسینہ آتا ہے، کیونکہ ان میں پسینہ جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

کیمیکل سے بھرے ہوئے ڈیوڈورنٹ استعمال کرنے سے گریز کریں یا انہیں اپنی جلد کے بالکل قریب چھڑکیں۔

انڈر آرمز کی صفائی کے لیے ایسی مصنوعات کا استعمال کریں جن میں کیمیکلز کم ہوں اور ویکسنگ کرتے وقت تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اپنے انڈر آرمز کو صاف کرنے یا اسکرب کرنے کے بعد موئسچرائزر استعمال کریں۔

ڈاکٹر سکلانی بتاتی ہیں کہ بعض اوقات، بعض ہارمونز کے ساتھ ساتھ دیگر صحت کے مسائل کی وجہ سے آپ کے نیچے کے بازو سیاہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اگر مذکورہ بالا تمام تجاویز کو اپنانے کے بعد بھی مسئلہ برقرار ہے تو ماہر امراض جلد سے رجوع کریں۔

