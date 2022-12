لندن: ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ مریض سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ ایک تہائی مریضوں کو سونکھنے اور تقریباً ہر پانچویں کو اپنا ذائقہ کھونے کا احساس ہے۔ برطانیہ میں یونیورسٹی آف ایسٹ اینگلیا (UEA) کی جانب سے کی گئی ایک نئی تحقیق کے مطابق، مریضوں میں سونگھنے کی کمی کووڈ کی سب سے زیادہ عام علامات میں سے ایک ہے۔ UEA کے نورویچ میڈیکل اسکول کے سرکردہ محقق پروفیسر کارل فلپوٹ نے کہا کہ تحقیقی ٹیم نے طویل مدتی کووِڈ کے پھیلاؤ اور خاص طور پر کان، ناک اور گلے سے متعلقہ علامات جیسے سونگھنے میں کمی اور پیروسیمیا کا جائزہ لیا جس میں انکشاف ہوا کہ لوگوں کی سونگھنے کی صلاحیت خراب ہو گئی ہے اور ان کا ذائقہ بھی خراب ہو رہا ہے۔ Loss of smell most prevalent symptom of long Covid : Study

اس کے علاوہ ان علامات میں سر درد، پٹھوں میں درد، تھکاوٹ، ذائقہ میں کمی شامل ہیں۔ دماغی دھند اور یادداشت کی کمی کے ساتھ پیروسیمیا مہینوں تک برقرار رہ سکتا ہے۔ فلپوٹ نے مزید کہا، "ہماری ٹیم COVID کے طویل مدتی پھیلاؤ سے ہونے والے اثرات کے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ ٹیم نے یو کے کورونا وائرس انفیکشن سروے کے نتائج کو دیکھا اور مارچ 2022 میں 360,000 سے زیادہ لوگوں کی معلومات کا تجزیہ کیا۔ مجموعی طور پر 10,431 شرکاء کی شناخت کووڈ کے طور پر کی گئی اور ان سے 23 ذاتی علامات کی موجودگی اور ان کی روزمرہ کی سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ محققین نے بتایا کہ کوویڈ کے تقریباً ایک تہائی مریضوں کو سونگھنے کی مسلسل کمی کا سامنا تھا، اور تقریباً ہر پانچواں اب بھی ذائقہ کی کمی کا سامنا کر رہا ہے۔

مزید پڑھیں:

رپورٹ کے مطابق 'انٹرنیشنل فورم آف الرجی اینڈ رائنولوجی' میں شائع ہونے والی اس تحقیق کی قیادت یونیورسٹی آف ایسٹ اینگلیا نے فلاحی ادارے ففتھ سینس کے تعاون سے کی، جو سونگھنے اور ذائقے کی خرابی میں مبتلا افراد کی نمائندگی کرتی ہے۔ Loss of smell most prevalent symptom of long Covid : Study