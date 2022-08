نیوکیسل (انگلینڈ): کافی آج کل عام زندی میں شامل ہے، ہر عمر کے لوگ کافی کو بسند کرتے ہیں، لیکن کافی کو کس طرح سے تیار کیا جائے ایک بڑا انتخاب ہے کیونکہ کافی بنانے کے کئی طریقے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایسپریسو، فلٹر، پلنگر، پرکولیٹر، یا فوری طور پر۔ ہر طریقے میں منفرد سامان کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہر طریقے کے لیے الگ وقت اور مختلف درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیگر طریقے میں مختلف مقدار میں کافی اور پانی کا استعمال کیا جاتا، اس کے علاوہ اسے بنانے کا طریقہ ثقافتی، سماجی یا عملی بھی ہوسکتا ہے۔ Just because your coffee is bitter, does not mean it is stronger

آپ کی کافی پر منحصر کرتا ہے کہ اپ کتنی مقدار میں کافی کا استعمال کرتے ہیں جس سے آپ کی کافی آپ کے مطابق اور تیز ہوگی۔ کافی بنانے کے لیے یسپریسو کا طریقہ عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ طریقہ دوسرے طریقوں سے تقریباً تین گنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہیں پرکولیٹر اور ڈرپ، پلنجر کے طریقوں کا استعمال یسپریسو کے طریقے سے کافی کم کیا جاتا ہے۔

ایسپریسو کے طریقے چند وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ کیفین نکالتے ہیں۔ ایسپریسو کافی بنانے میں دباؤ اور مزید مرکبات کو پانی میں شامل کرتا ہے، دوسرے طریقے کے بنسبت یہ طریقہ کم وقت لیتا ہے۔ وہیں اگر کولڈ کافی بنانا ہوتو اس میں ٹھنڈا پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کافی کو بنانے کے لیے یسپریسو طریقے میں کافی زیادہ دیر تک گرائنڈ کیا جاتا ہے، کولڈ کافی میں کافی کے دانے کافی مقدار میں استعمال کیے جاتے ہیں۔

جانکاروں کے مطابق کافی ایک صحت بخش مشروب ہے تاہم کچھ مطالعہ میں پتا چلتا ہے کہ کافی کے صحت پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ عمر اور استعمال کرنے کے طریقے پر منحصر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر فلٹر کافی کو زیادہ مثبت اور قلبی نتائج سے جوڑا گیا ہے، کافی کو فلٹر کرنا صحت کے لیے بہتر بھی سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ زیادہ ڈائٹرپینز کافی میں پایا جانے والا ایک کیمیکل ہے جو خراب کولیسٹرول کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرسکتا ہے، فلٹر کے بعد جو کافی باقی رہ جاتا ہے وہ صحت کے لیے بہتر مانا جاتا ہے۔

کافی بنانے کی ہر طریقے کے اپنے الگ الگ خصوصیات ہیں اور ہر طریقے کے ذائقے الگ ہوتے ہیں اور دیگر لوگوں کا پینے کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ موسم کے لحاظ سے بھی مختلف طریقے کے کافی کا انتخاب کرتے ہیں۔