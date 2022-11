حیدرآباد: موسم سرما میں صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سردیوں میں کھانے کے عادات کا خاص خیال رکھنا ہوتا تاکہ قوت مدافعت مضبوط رہے اور بدلتے موسم میں ہر قسم کے انفیکشن سے بچا جا سکے۔ دراصل اس موسم میں گیسٹرائٹس کا مسئلہ خوب ہوتا ہے جس کی وجہ سے نظام ہاضمہ کافی متحرک رہتا ہے۔ اس موسم میں بھوک بھی خوب لگتی ہے۔ حالانکہ زیادہ کھانے سے وزن نہیں بڑھتا۔ بلکہ بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے بخار، کھانسی، نزلہ، گلے کی خراش اور جوڑوں میں درد کے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔ اس لیے بوڑھوں اور بچوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ How to boost immunity in winter

سردیوں میں کیا کھانا فائدہ مند ہے

ماہر امراض کے مطابق کھانا موسم کے مطابق ہونا چاہیے۔ سردی شروع ہوتے ہی پیاز کا استعمال کم کرکے لہسن اور ادرک استعمال بڑھا دینا چاہئے۔ بہت زیادہ تیل میں بنی سبزیوں کے بجائے سادہ خوراک کا استعمال کرنا چاہئے۔ جیسے سبزیوں کو کاٹ کر ابالنا یا بھاپ میں پکا کر کھانا۔ دال چینی، کالی مرچ، ہلدی، لونگ، خلیج کے پتوں جیسے مصالحوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔

آیوروید میں یہ تمام مصالحے جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے مشہور ہیں۔ اس موسم میں کھجور، خشک ناریل، بادام، مونگ پھلی اور اخروٹ کافی مفید ثابت ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کو خالص شہد مل جائے تو اس موسم میں اسے کھانا آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔

دن میں سونے سے پرہیز کرنا چاہئے

اکتوبر-نومبر کے دوران جب موسم تبدیل ہورہا ہو تو آپ کو دن میں بالکل بھی نہیں سونا چاہیے۔ اس موسم میں دن میں سونا جسم کی قوت مدافعت کو کمزور کرتا ہے۔ جب موسم بدلتا ہے تو دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دن میں کہیں باہر جا رہے ہیں تو رات کی سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ کو دو دن سے زیادہ بخار ہے تو گھریلو علاج کے بجائے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ضروری ٹیسٹ کروائیں۔

کھانے میں وٹامن سی کا خیال رکھیں

ڈاکٹروں کے مطابق موسم سرما میں وٹامن سی سے بھرپور پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہئے، وٹامن سی بدلتے موسم میں کھانسی اور فلو سے لڑنے میں موثر ہوتا ہے۔ کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد کو اپنی خوراک میں وٹامن سی سے بھرپور چیزیں ضرور شامل کرنی چاہئیں تاکہ بدلتے موسم میں فلو، بخار اور سردی جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔

سانس کی قلت کے مریضوں کو محتاط رہنا چاہئے

دمہ کے مریضوں کو بدلتے موسم میں صحت کا خاص خیال رکھنا چاہئے۔ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال چھوڑ کر گرم پانی اور گرم چیزوں کا استعمال کرنا چاہئے۔ جن لوگوں میں سردی کی علامات ظاہر ہو رہے ہوں تو ان کے لیے بھاپ لینے سے بہتر کوئی دوسرا گھریلو علاج نہیں ہے۔ بھاپ لینے سے سینے کی جکڑن اور بند ہوئی ناک سے آرام ملتا ہے۔ بھاپ سانس کے بیماریوں میں فائدہ مند ہوتا ہے۔

ہلدی والا دودھ فائدہ مند

بدلتے موسم میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہر رات سونے سے پہلے ایک گلاس ہلدی والا دودھ پیا جائے۔ اسے بنانے کے لیے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہلدی ملاکر استعمال کریں۔ کچھ لوگ دودھ میں بہت زیادہ ہلدی ڈال لیتے ہیں جو صحت کےلیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔

ورزش کرنا نہ بھولیں

بہتر قوت مدافعت اور صحت مند جسم کے لیے خوراک جتنی ضروری ہے، ورزش بھی اتنی ہی اہم ہے۔ آپ جو کھا رہے ہیں اسے کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو جسمانی طور پر متحرک رہنا ہوگا۔ یوگا کرنے سے خون میں گردش تیز ہوتی ہے۔ اس سے ہمارا جسم بہتر کام کرتا ہے اور ذہنی تناؤ بھی کم ہوتا ہے۔ ورزش جسم اور دماغ کے درمیان توازن کو بہتر بنا کر مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔