حیدرآباد: اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے مریضوں کو کسی بھی طرح کی جسمانی سرگرمی میں بہت زیادہ تھکاوٹ اور سانس لینے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سیکس بھی ایک قسم کی جسمانی سرگرمی میں سے ایک ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق، سیکس ایک طرح کی ورزش ہے۔ سیکس کے دوران انسان کو اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی سیڑھیاں چڑھنے کے دوران۔ ایسے میں جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک اور ہارٹ سرجری ہو چکی ہے وہ اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں سیکس کرنے سے ان کی پریشانی مزید نہ بڑھ جائے۔

دل کی بیماریوں کے لیے ادویات کا استعمال انسان کی جنسی خواہش پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دل کے بہت سے مریضوں کا کہنا ہے کہ دل کی خراب صحت کی وجہ سے وہ بہت کم جنسی تعلقات کے قابل ہیں۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق سیکس کی وجہ سے دل کا دورہ بہت کم پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ دل کے مریض ہیں تو جب تک آپ کا ڈاکٹر اس بات کی تصدیق نہ کر دے کہ آپ کا دل بالکل ٹھیک ہے تب تک جنسی تعلقات نہ رکھنا آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔

ماہر امراض قلب کے بعض ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آج کل ایسے بہت سے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں جن میں لوگوں کو جسمانی سرگرمیاں کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ ہارٹ اٹیک یا دل سے متعلق کسی سرجری کے بعد بھاری جسمانی سرگرمی کو انجام دیتے ہیں تو خطرہ کافی حد تک بڑھ سکتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی جسمانی سرگرمی کرتے ہیں تو اس سے آپ کے خون کی گردش بڑھ جاتی ہے۔

اگر آپ دل سے متعلق امراض کے مریض ہیں تو آپ کو سیکس کے دوران کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی دوائیں وقت پر لیں اور بلڈ پریشر کو برقرار رکھیں اور کم سے کم تناؤ میں رہیں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کو جنسی سرگرمیوں کے دوران کسی قسم کی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ طبی ماہرین کے مطابق سیکس ایک قسم کی ورزش ہے اور اس میں انسان اپنے جسم کا 2000 کیلوریز جلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سیڑھیاں چڑھنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہے تو وہ بغیر کسی خوف کے سیکس کر سکتا ہے۔

دل کی سرجری کے کتنے عرصے بعد جنسی تعلقات محفوظ ہیں

طبی ماہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ دل کی سرجری کے تقریباً 6 ماہ بعد آپ جنسی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ ضروری ہے کہ آپ ان 6 ماہ کے دوران کسی بھی قسم کی بھاری ورزش کرنے سے گریز کریں تاکہ آپ کے دل پر زیادہ دباؤ نہ پڑے۔

جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ دل کی خرابی کی ادویات کی وجہ سے لوگوں کی جنسی خواہش میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں کئی بار لوگ جنسی خواہش کو برقرار رکھنے کے لیے دوائیں لینا چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ دوائیں کھانا اور دوائیں روزانہ مقررہ وقت پر لینا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جنسی خواہش کو بڑھانے کے لیے کسی قسم کی جڑی بوٹیاں اور سپلیمنٹس کا استعمال نہ کریں۔

اگر آپ کو دل سے متعلق بیماری ہونے کے باوجود کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام زبان میں، اگر آپ بغیر کسی پریشانی کے سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں یا جاگنگ کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے سیکس کرنا محفوظ ہے۔ جنسی تعلقات کے دوران دل کا دورہ ایک بہت ہی نایاب کیس ہے اور آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو اپنے جسم میں کوئی علامات نظر آتی ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔