حیدرآباد: موسم سرما کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں کو موشن سکنیس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے قے، متلی اور بعض اوقات سردی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں ادرک کی چائے موشن سکنیس میں راحت دیتی ہے۔

سردیوں میں ادرک کی چائے صحت کے لیے فائدہ مند

ادرک کی چائے پینے سے آپ کا دوران خون بھی بہتر ہوتا ہے جو دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ اگر آپ ادرک کی چائے باقاعدگی سے پیتے ہیں تو بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، ساتھ ہی ہارٹ اٹیک، خون جمنے جیسے مسائل سے بھی بچا جا سکتا ہے۔

سردیوں میں ادرک کی چائے صحت کے لیے فائدہ مند

سردیوں میں ادرک والی چائے کا اچڑ آپ کے وزن کو بھی متاثر کرتا ہے۔ دراصل ادرک کو جسم کی چربی کی سطح اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں کافی مددگار ہوتا ہے۔ اس صورت میں، یہ وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

سردیوں میں ادرک کی چائے صحت کے لیے فائدہ مند

ادرک کی چائے جسم میں سوجن یا چوٹ کے درد کو بھی کم کرتا ہے۔ ادرک میں موجود جنجرول اور شوگول عناصر جسم میں سوزش کی پیداوار کو کم کرکے سوجن اور درد کو دور کرتے ہیں۔

سردیوں میں ادرک کی چائے صحت کے لیے فائدہ مند

اگر خواتین ماہواری کے دوران ادرک کی چائے پیتی ہیں تو اس کے مثبت اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔