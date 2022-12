حیدرآباد: نمک کے بغیر کھانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کھانے میں نمک کی مقدار کم ہو یا زیادہ تو کھانے کا ذائقہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھانے میں نمک زیادہ کھاتے ہیں۔ نمک کا زیادہ استعمال صحت کو کئی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ پیکڈ فوڈز میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کے استعمال سے انسان کو کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے اس مضمون کے ذریعے جانتے ہیں کہ زیادہ نمک کھانے سے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ Eating too much salt is dangerous for health

بلوٹنگ

آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ کسی شو یا شوٹ سے پہلے اداکار یا اداکارہ نمک کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمک کے استعمال سے بلوٹنگ کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد آپ کو معمول سے زیادہ بلوٹنگ ہوا محسوس ہوتا ہے، ایسا آپ کے کھانے میں موجود نمک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ Eating too much salt is dangerous for health

عام طور پر کڈنی میں کچھ مقدار میں سوڈیم پایا جاتا ہے۔ ایسے میں جب آپ اپنے جسم میں زیادہ سوڈیم ڈالتے ہیں تو اس کی تلافی کے لیے گردوں کو زیادہ پانی کو روک کر رکھنا پڑتا ہے۔ جسم میں نمک کی مقدار زیادہ ہونے پر گردوں میں پانی ضرورت سے زیادہ جمع ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں ہاتھ پاؤں اور چہرے پر سوجن آجاتی ہے۔ Eating too much salt is dangerous for health

پیاس زیادہ لگنا

نمک والی چیزیں زیادہ مقدار میں کھانے سے منہ خشک ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بار بار پیاس لگتا ہے۔ Eating too much salt is dangerous for health

نیند میں خلل

اگر آپ سونے سے پہلے زیادہ سوڈیم والی چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کو نیند کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے زیادہ نمک والی غذائیں کھانے سے بے خوابی، بے سکونی جیسی حالت ہوسکتی ہے۔ Eating too much salt is dangerous for health

متلی کا آنا

خوراک میں بہت زیادہ نمک آپ کے معدے میں عدم توازن پیدا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو متلی کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسی صورت حال میں ضروری ہے کہ آپ کھانے میں نمک کی مقدار کو کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ، یہ ضروری ہے کہ آپ کافی مقدار میں پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کا جسم ہائیڈریٹ رہے۔ اگر کھانے میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہو تو سر درد کے مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ نمک کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔

دل کے امراض

نمک کا زیادہ استعمال دل کی بیماریوں کے خطرے کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے کھانے میں نمک کی مقدار کا توازن برقرار رکھیں۔ Eating too much salt is dangerous for health