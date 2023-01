حیدرآباد: کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارا جسم اور دماغ صحت مند ہے تو ہماری جلد بھی صحت مند اور چمکدار نظر آتی ہے۔ لیکن بہت سے ایسے عوامل ہیں جو ہمارے جلد کی صحت اور خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ماہرین کے مطابق وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہماری خوبصورتی کو متاثر کر سکتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ Disciplined and active lifestyle along with proper dietary care benefits your Skin

فعال طرز زندگی اور صحیح خوراک خوبصورتی کو بڑھاتی ہے

ماہرین کا خیال ہے کہ خوبصورتی صرف تیز نظروں تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ صحت مند، بیماریوں سے پاک اور چمکدار جلد والے افراد کو عموماً خوبصورت تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں ہونے والے بہت سے مسائل کا اثر ہماری جلد پر بالکل براہ راست نظر آتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی۔ یہ اثرات ہماری خوبصورتی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والی ماہر امراض جلد ڈاکٹر آشا سکلانی بتاتی ہیں کہ ایک اچھا طرز زندگی اور خوراک اپنانا، جلد کی مناسب دیکھ بھال کرنا اور جلد کی دیکھ بھال کرنے والی صحیح مصنوعات اور علاج کو اپنانا ہماری جلد کی صحت اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے میں بہت مددگار ہوتی ہے۔ لیکن طرز زندگی اور خوراک میں عدم توازن، جلد کی مناسب دیکھ بھال نہ کرنا اور بعض اوقات بغیر علم کے ایسی مصنوعات کا انتخاب کرنا جو جلد پر الرجی یا کسی اور مسئلے کا باعث بنتی ہیں تو وہ جلد کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہیں۔

کون سے عوامل جلد کو بیمار کرتے ہیں

ممبئی سے تعلق رکھنے والے ماہر غذائیت رشیل جارج کا کہنا ہے کہ مناسب وقت پر غذائیت سے بھرپور، متوازن اور تازہ کھانا کھانے سے نہ صرف ہماری جلد بلکہ جسم کے تمام نظام بھی صحت مند رہتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ روایتی طور پر ہماری بھارتی تھالی اور ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کی درجہ بندی کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو کسی بھی عمر کے فرد کو الگ سے سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن خوراک میں عدم توازن کی وجہ سے نہ صرف جسم کو دستیاب غذائیت کی مقدار غیر متوازن ہو جاتی ہے بلکہ اس سے ہمارا نظام ہاضمہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ درحقیقت خوراک میں عدم توازن یا بے وقت یا بے قابو مقدار میں کھانا، ہمارے ہاضمے کو متاثر کرتا ہے۔ جو کئی بیماریوں اور مسائل کا سبب بھی بنتا ہے۔ خوراک سے حاصل ہونے والے غذائی اجزاء ہمارے جسم کو مضبوط بناتے ہیں اور جلد سمیت تمام اندرونی اور بیرونی اعضاء اور نظام کو صحت مند رکھتے ہیں۔ اس لیے روزانہ صحیح وقت پر تازہ پھل، سبزیاں، دالیں اور اناج پر مشتمل خوراک کا استعمال نہ صرف بیماریوں سے دور رکھتے ہیں۔ بلکہ جلد اور بال کو قدرتی طور پر صحت مند، خوبصورت اور چمکدار بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجموعی صحت خصوصاً جلد کو صحت مند اور خوبصورت رکھنے کے لیے روزانہ کثیر مقدار میں پانی پینا ضروری ہوتا ہے۔

خراب طرز زندگی

بنگلور میں مقیم یوگا گرو اور ٹرینر مینو ورما کا کہنا ہے کہ ہمارے جسم کے تمام نظام، نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ہم رات میں کم از کم 7-8 گھنٹے کی اچھی نیند لیتے ہیں، تو ہمارے جسم کی تمام مشینیں یا نظام خود کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بہتر رہتی ہے۔ دوسری طرف صبح سویرے اٹھ کر ورزش کرنے سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے۔ جس سے ہم دن بھر متحرک رہتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کے درد، مسائل اور تھکاوٹ سے دور رہتے ہیں۔ جب اس طرح کے نظم و ضبط پر عمل کیا جاتا ہے تو انسان ذہنی اور جسمانی، اندرونی اور بیرونی ہر طرح سے صحت مند رہتا ہے۔

دوسری طرف باقاعدگی سے ورزش یا یوگا کرنے اور فعال طرز زندگی گزارنے سے ہمارے پٹھے مضبوط رہتے ہیں اور باڈی بلڈنگ برقرار رہتی ہے جس کی وجہ سے جسم پرکشش نظر آتا ہے۔ اور جب جسم اندر سے صحت مند ہوتا ہے تو جلد بھی صحت مند اور چمکدار رہتی ہے، ساتھ ہی ایسے طرز زندگی پر عمل کرنے سے دماغی صحت بھی بہتر رہتی ہے اور ہم زیادہ خوش اور مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ جس کا اثر ہماری جلد پر بھی بہت مثبت شکل میں نظر آتا ہے۔

ڈاکٹر آشا سکلانی بتاتی ہیں کہ جلد کو صحت مند رکھنے کے لیے موسم اور ضرورت کے مطابق جلد کی درست روٹین کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ جلد کے معمولات کا مطلب ہے کہ مناسب وقت پر ضرورت کے مطابق اس کی دیکھ بھال کرنا۔ عام طور پر لوگ بالخصوص خواتین باقاعدگی سے جلد کی دیکھ بھال کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جلد کی صحیح دیکھ بھال کیسے کی جائے، جیسے کہ جلد کو کس وقفے پر ایکسفولیئشن کی ضرورت ہے، ہفتے میں کتنی بار بار فیس پیک استعمال کرنا چاہیے، کب استعمال کرنا چاہئے۔ اور روزانہ کتنی بار جلد کو موئسچرائز کرنا چاہیے وغیرہ۔

اس کے ساتھ ساتھ کئی بار خواتین اشتہارات دیکھتی ہیں یا کسی سے سنتی ہیں اور کچھ دیکھے بغیر کہ ان میں کون سے اجزا استعمال کیے گئے ہیں اور یہ ان کی جلد کی قسم کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں، یا ان میں کوئی ایسا اجزا استعمال کیا گیا ہے، جو ان کی جلد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اسے استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے ان کی جلد بھی بعض اوقات مسائل کا شکار ہوجاتی ہے اور اس پر خشکی، ایکنی، جھائیاں، دھبے اور الرجی یا دیگر مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں

جلد کی دیکھ بھال کیسے کریں

ڈاکٹر آشا بتاتی ہیں کہ جلد کو بیماری کے اثرات سے بچانے اور صحت مند رکھنے کے لیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

کثیر مقدار میں پانی پینا اور صحت مند غذا اور صحت مند اور فعال طرز زندگی پر عمل کرنا، جلد کو صاف کرنے کے لیے موسم کے مطابق ہلکا نیم گرم یا ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ہر بار چہرہ دھونے کے بعد جلد کی نوعیت (خشک، نارمل یا روغنی) کے مطابق موئسچرائزر یا کریم کا استعمال کرنا چاہیے۔

گھر میں رہنے والے ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک سے زیادہ بار جلد پر اسکرب اور پیک کے استعمال سے گریز کریں، جب کہ جو لوگ گھر سے باہر، دھول بھری جگہوں پر زیادہ وقت گزارتے ہیں، انہیں چاہیے کہ کم از کم ہفتہ میں 4 بار جلد کو ایکسفولیئٹ کریں۔

جلد کی دیکھ بھال یا میک اپ کی کوئی بھی پروڈکٹ خریدنے سے پہلے اس میں استعمال ہونے والے اجزا کے بارے میں معلومات حاصل کریں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان میں ایسا کوئی عنصر تو نہیں ہے جس سے آپ کو الرجی یا آپ کے جلد کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔

مزید پڑھیں:

ہمیشہ اچھے معیار اور بھروسہ مند برانڈز سے میک اپ اور سکن کیئر مصنوعات خریدیں۔ چہرے سے میک اپ کو ٹھیک سے ہٹائیں۔ اگر جلد پر خارش ہو، جلد کی رنگت میں تبدیلی، اس پر خشک دھبے یا خشکی نظر آئے اور اس کے ساتھ خارش یا جلن ہو تو ڈاکٹر کو ضرور رابطہ کریں۔