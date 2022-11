حیدرآباد: ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ذیابیطس کا سب سے بڑا مسئلہ خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہائی کیلوریز اور ہائی گلیسیمک انڈیکس والی چیزیں کھانے سے شوگر کی سطح میں مزید سے اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ذیابیطس کے مریض کچھ بھی کھانے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ حالانکہ ذیابیطس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل نہیں ہے، ہم اپنی روزمرہ کی خوراک میں کچھ صحت بخش چیزوں کو شامل کر کے ذیابیطس کو کنٹرول کرسکتے ہیں۔ Diabetics should include these foods in diet

کریلا

ایک کہاوت ہے کہ اچھی چیزوں کا ذائقہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ کریلے کا شمار بھی انہیں چیزوں میں ہوتا ہے۔ کریلا کھانے میں جتنا کڑوا لگتا ہے، صحت کے لیے یہ اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ کریلے میں پی-انسولین نام کی ایک مادہ موجود ہوتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو کریلے کا رس پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی ذیابیطس میں کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ Diabetics should include these foods in diet

راگی

راگی فائبر، کیلشیم اور امینو ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے۔ راگی کا گلیسیمک انڈیکس بھی بہت کم ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض راگی سے اڈلی، ڈوسا یا پراٹھا بنا کر ناشتہ کرسکتے ہیں۔ گندم میں کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے شوگر کی سطح اکثر بڑھ جاتی ہے جبکہ راگی شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ Diabetics should include these foods in diet

کٹو

کٹو ذیابیطس میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ اگرچہ اسے روزے کی حالت میں کھایا جائے، لیکن اگر آپ ذیابیطس کے مریض ہیں تو آپ کے لیے کٹو بہت مفید ہے۔ کٹو میں وٹامن بی، آئرن، کیلشیم اور فاسفورس جیسے غذائی اجزاء کثیر مقدار میں ہوتے ہیں۔ اس کے استعمال سے شوگر اور کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ Diabetics should include these foods in diet

مولی

مولی کھانا ذیابیطس میں فائدہ مند ہے۔ مولی کا گلیسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے۔ اس میں موجود خصوصیات بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہیں۔ شوگر کے مریض اپنے روزمرہ کے کھانے میں مولی کا سلاد یا پراٹھا جیسی چیزیں ضرور شامل کریں۔ Diabetics should include these foods in diet