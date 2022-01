کووڈ 19 کی جاری لہر کے درمیان، امکان ہے کہ حکومت کوویکسین اور کووی شیلڈ کی قیمتوں کو محدود کرے گی، کوویڈ ویکسین جن کو جلد ہی بھارت کے ڈرگ ریگولیٹر سے باقاعدہ مارکیٹ کی منظوری ملنے کی امید ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان کی قیمت 275 روپے فی خوراک کے علاوہ 150 روپے اضافی سروس چارج پر محدود ہونے کا امکان ہے۔ Covishield Covaxin likely to be capped at Rs 275

ان کے مطابق، نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی (این پی پی اے) کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ویکسین کو سستا بنانے کے لیے قیمت کی حد بندی کے لیے کام شروع کرے۔ ابھی تک، Covaxin کی قیمت 1,200 روپے فی خوراک ہے جبکہ Covishield کی قیمت نجی سہولیات میں 780 روپے ہے۔ قیمتوں میں 150 روپے سروس چارج شامل ہے۔ دونوں ویکسین صرف ملک میں ہنگامی استعمال کے لیے مجاز ہیں۔ the National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA)

مرکزی وزارت صحت کے مطابق، سنہ 2021 کے اوائل سے، جب کووِڈ ویکسینیشن مہم شروع ہوئی، بھارت نے ایک طویل سفر طے کیا ہے کیونکہ ملک بھر میں دی جانے والی کووڈ 19 ویکسین کی مجموعی خوراکیں منگل کو 163.49 کروڑ سے تجاوز کر گئی تھیں۔ ویکسین کافی حد تک کورونا وائرس کی شدید بیماری کو روکنے میں کامیاب رہی ہیں کیونکہ مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ جسم کو SARS-CoV-2 کے خلاف موثر، دیرپا ٹی سیلز بنانے پر اکساتے ہیں جو کہ اومیکرون سمیت تشویش کی مختلف اقسام کو پہچان سکتے ہیں۔ long-lasting T cells against SARS-CoV-2

سنٹرل ڈرگز اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن کی COVID-19 پر ایک سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی نے 19 جنوری کو کووڈ ویکسین Covishield اور Covaxin کو کچھ شرائط کے ساتھ بالغ آبادی میں استعمال کے لیے باقاعدہ مارکیٹ منظوری دینے کی سفارش کی۔ A Subject Expert Committee on COVID-19

ایک سرکاری ذریعہ نے بتایا"این پی پی اے سے کہا گیا ہے کہ وہ ویکسین کی قیمت کو محدود کرنے کے لیے کام کرے۔ 150 روپے کے اضافی سروس چارج کے ساتھ قیمت 275 روپے فی خوراک تک محدود کیے جانے کا امکان ہے،" The price is likely to be capped at Rs 275 per dose

سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کے ڈائریکٹر (گورنمنٹ اور ریگولیٹری امور) پرکاش کمار سنگھ نے 25 اکتوبر کو ڈرگس کنٹرولر جنرل آف انڈیا کو ایک درخواست جمع کرائی تھی جس میں اس کی Covishiled ویکسین کے لیے باقاعدہ مارکیٹ کی منظوری طلب کی گئی تھی۔ Serum Institute of India

چند ہفتے پہلے، بھارت بائیوٹیک کے کل وقتی ڈائریکٹر وی کرشنا موہن نے کوویکسین کے لیے باقاعدہ مارکیٹ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے پری کلینیکل اور کلینیکل ڈیٹا کے ساتھ ساتھ کیمسٹری، مینوفیکچرنگ اور کنٹرولز پر مکمل معلومات جمع کرائیں۔ Covaxin اور Covishield کو گزشتہ سال 3 جنوری کو ہنگامی استعمال کی اجازت (EUA) دی گئی تھی۔ Covaxin and Covishield were granted Emergency Use Authorisation (EUA)