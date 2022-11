واشنگٹن: سنٹر فار ڈیزیز پریوینشن اینڈ کنٹرول کے مطابق، نئے Omicron وب ویریئنٹ کی وجہ سے امریکہ میں COVID-19 کے کیسز میں مسلسل اضافہ درج کیا جارہا ہے۔ BQ.1 اور BQ.1.1 اس ہفتے نئے انفیکشنز میں اضافے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ سی ڈی سی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 29 اکتوبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں ملک بھر میں نئے COVID-19 انفیکشن کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ دو اقسام کا ہے۔ COVID-19 انفیکشن کے دو نئی قسموں میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے۔ New Omicron Covid subvariants rising in US

سی ڈی سی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں موجودہ وقت میں سب سے اہم Omicron ویریئنٹ ba.5 بنا ہوا ہے۔ CDC کا کہنا ہے کہ SARS-CoV-2 وائرس جو COVID-19 کا سبب بنتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جینیاتی کوڈ میں مسلسل تبدیلیاں اور تغیرات جمع کر رہا ہے۔بدھ کی صبح تک یو ایس میں کوویڈ کیس لوڈ اور اموات کی تعداد 99,697,922 اور 1,098,524 ریکارڈ کی گئی۔ New Omicron Covid subvariants rising in US

آئی اے این ایس