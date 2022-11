حیدرآباد: کینسر ایک مہلک بیماری ہے جب وہ جسم میں پھیلتی ہے تو شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم اس سے پہلے بھی کینسر کی ابتدائی اسٹیج میں جسم کے کئی حصوں میں درد شروع ہوجاتا ہے، جو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ کئی بار کینسر جسم کے دیگر حصوں کے درد سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کینسر چاہے کوئی بھی ہو، ہڈی، سروائیکل، یوٹرس، خون یا پیٹ کا سبھی میں شدید درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات میں کمر، پیٹ، پیٹھ اور ریڑھ کی ہڈیوں میں درد کینسر کی علامات ہوسکتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نیوروپیتھک درد بھی ہوتا ہے۔ Cancer pain occurs in different parts of the body

کینسر کا پہلا درد اس وقت ہوتا ہے جب کینسر میٹاسٹیسائزنگ کر رہا ہو، یا جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل رہا ہو اور جسم کے دوسرے نظام کو متاثر کررہا ہو۔ دوسرا یہ کہ کینسر اگرچہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ ریڑھ کی ہڈی یا نربھ سیل کو دباتا ہے تب بھی درد ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ریڈیو تھراپی کے بعد بھی کینسر کے درد کا محسوس کرتے ہیں، جب کہ کچھ مریضوں میں یہ کیموتھراپی کے بعد ہوتا ہے، کئی بار سرجری کے بعد سائیڈ ایفیکٹس درد کے شکل میں نظر آتا ہے۔

جب کینسر کے علاج کے دوران جسم کے کسی حصے کو ہٹا دیا جاتا ہے تو کچھ عرصے تک متاثرہ شخص کو درد کا احساس ہوتا ہے۔ کئی مریضوں میں کینسر کی وجہ سے بعض اعضا اتنے خراب ہوجاتے ہیں کہ اسے سرجری کے ذریعے الگ کرنا پڑتا ہے جس میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ کینسر میں بہت سے لوگوں کو درد محسوس نہیں ہوتا لیکن جب اس کا علاج ہوتا ہے تو درد شروع ہوجاتا ہے۔

پیٹھ کا درد

اگر آپ کو پیٹھ میں درد ہو رہا ہے اور درد برقرار ہے تو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ درد اس وقت بڑھتا ہے جب ریڑھ کی ہڈیوں میں یا اس کے آس پاس کے ٹشوز بڑھنے لگتے ہیں۔ تب درد بڑھ جاتا ہے۔ پھیپھڑوں کا کینسر اور بریسٹ کینسر میں پیٹھ کا درد ہوتا ہے۔

پیٹ کا درد

اگر آپ کو پیٹ یا بڑی آنت میں کینسر ہے تو پیٹ درد کی شکایت ہوگی، پیٹ میں اچانک درد ہو گا اور نچلے حصے میں بھی درد ہوگا اس کے علاوہ تھکاوٹ بھی محسوس ہوگی۔

پھیپھڑوں کا کینسر

پھیپھڑوں کا کینسر بھی سانس لینے میں دشواری کا باعث بنتا ہے۔ پھیپھڑوں کا کینسر سب سے عام کینسر میں سے ایک ہے جس کے پھیلنے کا خطرہ ریڑھ کے ہڈیو میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے حالت میں تھکاوٹ، سانس لینے میں دشواری اور کھانسی سے خون آنا شامل ہے۔