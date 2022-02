لہسن کے فوائد سے تقریباً سبھی لوگ واقف ہیں۔ اپنی دواؤں کی خصوصیات کی وجہ سے لہسن نہ صرف کئی بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ کئی بیماریوں سے نجات میں بھی مدد کرتا ہے۔ آیوروید میں مانا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ کچے لہسن کی کلی کھانے سے صحت کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ Benefits of Garlic

اتراکھنڈ کے بی اے ایم ایس (آیوروید) ڈاکٹر راجیشور سنگھ کالا بتاتے ہیں کہ 'لہسن کو آیوروید میں رَسون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ Garlic is known as Rasun in Ayurveda

جس میں عمل رس کے علاوہ باقی پانچ رس پائے جاتے ہیں۔ غور طلب ہے کہ آیوروید میں رس کی چھ اقسام ہے جن کے جسم کے لیے مختلف فائدے ہیں۔ یہ رس میٹھا، کھٹا، نمکین، مسالہ دار، کڑوا، نیم نما اور کسیلا ہوتا ہے۔ Dr. Rajeshwar Singh Kala on Benefits of Garlic

اس کے علاوہ لہسن کی تیز بو کی وجہ سے اسے 'اُوگرگندھا' بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ لہسن، قلب سے متعلق امراض، گردے کے مسائل اور معدے سے متعلق مسائل جیسے بدہضمی، قبض اور گیس سمیت مختلف اقسام کے انفیکشنز میں آرام فراہم کرتا ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کچے لہسن کے استعمال سے جسم کو ہونے والے فوائد دوگنا ہو جاتے ہیں۔

ڈاکٹر راجیشور سنگھ کالا کا کہنا ہے کہ 'لہسن میں معدنیات، وٹامنز اور قوت مدافعت بڑھانے والے عناصر وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔' ڈاکٹر کالا بتاتے ہیں کہ کچے لہسن پکے ہوئے لہسن کے مقابلے میں بہتر صحت کے فوائد دیتا ہے۔'

لہسن کے فوائد

روزانہ صبح خالی پیٹ لہسن کی ایک کَلی چبا کر کھانے سے ہاضمہ صحیح رہتا ہے۔ ساتھ ہی بدہضمی، قبض، ہاضمہ اور پیٹ سے متعلق دیگر امراض میں راحت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ وزن بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔

ڈاکٹر کالا بتاتے ہیں کہ لہسن اپنی دواؤں کی خصوصیات کی وجہ سے خراب کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بہت موثر ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو خراب کولیسٹرول کا مسئلہ ہے انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ لہسن کے کَلی کو صبح خالی پیٹ چبا کر کھائیں۔

یہ بھی پڑھیں: Anti-obesity Injection: موٹاپے کو انجیکشن سے دور کیا جائے گا

نیشنل سینٹر فار کمپنیمنٹری اینڈ انٹیگریٹیو ہیلتھ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، ذیابیطس کے مریض اگر ناشتے میں یا صبح میں لہسن کا استعمال کریں تو ان کے جسم میں بلڈ شوگر کی سطح کنٹرول میں رہتی ہے۔ دراصل لہسن میں پائے جانے والے ایلیسن، ایلِل پروپل ڈسلفائیڈ اور ایس ایلِل سیسٹین سلفوکسائیڈ ہمارے گردوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے جسم میں انسولین بہتر طریقے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور بلڈ شوگر کی سطح کے بے قابو ہونے کا خطرہ بھی کم ہوجاتا ہے۔