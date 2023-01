حیدرآباد: موسم سرما میں بار بار بھوک لگنا عام بات ہے۔ بلکہ ان دنوں میں رات میں بھی اکثرو بیشتر بھوک لگتی ہی ہے۔ جس کو دور کرنے کے لیے لوگ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کھالیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کئی غذائیں آپ کی نیند کو متاثر کرسکتی ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو بتا دیں کہ آپ جو بھی کھاتے ہیں، اس کا اثر براہ راست آپ کی نیند پر پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا کھانا آپ کی صحت پر منفی اثر ڈالتا ہے جسے کھانے سے گریز کرنا چاہئے، خاص طور پر رات میں کھانے سے۔ Eating tomatoes at night should be avoided

ٹماٹر کو سونے سے پہلے کھانے سے پرہیز کرنا چاہئے

سونے سے پہلے ٹماٹر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تیزابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے رات میں اس کا استعمال بلوٹنگ، اور بدہضمی جیسے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ٹائرامائن بھی شامل ہوتا ہے۔ این سی بی آئی کے مطابق ٹماٹر میں ایک قسم کا امینو ایسڈ پایا جاتا ہے، جو دماغی سرگرمی کو بڑھاتا ہے اور نیند میں خلل میں پیدا کرتا ہے۔

بروکولی

بروکولی اور پھول گوبھی جیسی سبزیوں میں ٹرپٹوفین ہوتا ہے جو درحقیقت آپ کو سونے میں مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسے سونے سے پہلے یا رات کو کچا کھاتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں خلل ڈال سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے ہضم ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ جو آپ کا سونا مشکل کر سکتا ہے۔

مصالح دار کھانا

مسالح دار کھانا کھانے سے بدہضمی اور تیزابیت کی علامات ہوسکتی ہیں جو آپ کی نیند میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ، سونے سے پہلے مسالح دار کھانا کھانے سے آپ کو گرمی لگ سکتی ہے، جو نیند پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔

چکن

چکن پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، جو ہضم ہونے میں بہت زیادہ توانائی لیتا ہے۔ نیز اس پروٹین میں امینو ایسڈ ٹائروسین ہوتا ہے جو دماغی سرگرمی کو بڑھاتا ہے۔ جبکہ سوتے وقت آپ کے جسم کو پرسکون رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

چیز

پنیر امینو ایسڈ ٹائرامین سے بھی بھرپور ہوتا ہے، جو آپ کے دماغ کو زیادہ دیر تک متحرک رکھ سکتا ہے۔ جس کی وجہ سے آپ کی نیند اڑ سکتی اور آپ دیر تک جاگتے رہ سکتے ہیں۔