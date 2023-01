حیدرآباد: سردیوں کے موسم میں دمہ، الرجی، سانس کی بیماری اور دیگر انفیکشن کے شکار افراد کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت حال میں نہ صرف آیورویدک ادویات بہت مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ آیوروید میں بتائی گئی غذائی اور دیگر احتیاطی تدابیر کو اپنانے سے بھی ان مسائل کو کافی حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے اور ان سے بچا بھی جاسکتا ہے۔ Asthma patients need to take precautions with medication and proper diet

اگر آپ دمہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ادویات اور مناسب خوراک کے ساتھ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں

آج کل ملک کے بیشتر حصوں میں سردی اپنے عروج پر ہے۔ خاص طور پر شمالی بھارت میں اس وقت سردی کی لہر اور دھند کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یوں تو ہر موسم کے اپنے مسائل ہوتے ہیں لیکن سردی کے موسم میں لوگوں کی صحت سے متعلق مسائل کافی بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو دمہ، برونکائٹس یا سانس کے دیگر مسائل میں مبتلا ہیں۔ اس موسم میں ان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوجاتا ہیں۔

خاص طور پر دمہ کی بات کریں تو، سردی کئی بار دمہ کے مریضوں کے لیے سنگین مسائل پیدا کرتا ہے۔ درحقیقت اس مرض میں مریضوں کی سانس کی نالی میں کم و بیش سوجن رہتی ہے لیکن عام طور پر یہ سوجن سرد موسم میں بڑھ جاتی ہے اور سانس کی نالی تنگ یا سکڑنے لگتی ہے۔ جس کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں دشواری ہونے لگتی ہے یا تھوڑا سا کام کرنے یا چلنے کے بعد سانس کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے پھیپھڑے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی بلغم کا مسئلہ بھی بڑھنے لگتا ہے۔ جس کی وجہ سے سینے میں جکڑن، کھانسی اور دیگر مسائل کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔

آیوروید میں استھما

ڈاکٹر انیل جوشی (بی اے ایم ایس) آیورویدک ہسپتال، ہریدوار، اتراکھنڈ، بتاتے ہیں کہ دمہ یا سانس کے دیگر مسائل بنیادی طور پر کف کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آیوروید میں، شدید دمہ کو مہا سواس، الرجک دمہ کو تمک سواس، اور اعتدال پسند یا ہلکے دمہ کو شودر سواس کہا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ دمہ سے مکمل طور پر چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہے، لیکن آیوروید میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ دمہ کے کچھ اقسام کو صحیح وقت پر صحیح علاج کرنے سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ دوسری طرف الرجی کی وجہ سے ہونے والے شدید دمہ یا دمہ کو ادویات اور احتیاطی تدابیر سے کافی حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

عام طور پر اس مرض کے علاج میں خالص اور ملے جلے ادویات دئے جاتے ہیں۔ جن میں پپلی، ہریتکی، شونٹھی، مدھو، وساکا، کانٹکاری، پشکرمول، واسولیہ، ستو پلادی چورن اور مولیٹھی وغیرہ دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لہسن اور ہینگ کو بھی دمہ کے علاج کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ دمہ کے علاج کے لیے آیوروید میں کچھ اور طریقے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔

دمہ کو کیسے روکا جائے

ڈاکٹر جوشی بتاتے ہیں کہ صرف دمہ ہی نہیں بلکہ اس موسم میں ہونے والے الرجی یا سانس کے دیگر مسائل کے وجوہات بھی مختلف ہوسکتے ہیں۔ آیوروید میں مسئلہ کے علاج کا فیصلہ اس کی وجہ اور قسم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ چونکہ آیوروید میں دمی کی علاج کے لیے صرف ادویات پر انحصار نہیں کیا جاتا بلکہ طرز زندگی اور غذائی احتیاطیں بھی علاج میں شامل ہیں، اس لیے ایسی بیماریوں اور مسائل کے علاج کے لیے کچھ خاص قسم کی خوراک بھی تجویز کی جاتی ہے۔ غذا اور طرز زندگی سے متعلق کچھ احتیاطی تدابیر کو اپنانا ضروری ہوتا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ سردیوں کے موسم میں دمے کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں ایسی غذائیں شامل کریں، جن میں گرمی کا اثر ہو اور جسم کی قوت مدافعت کو بہتر کرے۔ اس کے علاوہ ادرک، تلسی، لہسن، آولہ، انجیر اور خشک مسالح جیسے کالی مرچ، لونگ، بڑی الائچی اور جائفل کو اپنے خوراک میں شامل کرنا چاہئے یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈے پانی کے بجائے نیم گرم پانی پینا، ہلدی والا دودھ روزانہ پینا اور نیم گرم پانی میں ادرک کا رس اور شہد ملا کر پینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی خوراک میں وٹامن سی سے بھرپور غذا کا استعمال کریں، کیونکہ یہ نہ صرف جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے بلکہ موسمی انفیکشن کی زد میں آنے سے بھی کافی حد تک بچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دمہ کے مریضوں کو ٹھنڈا کھانا، نان ویجیٹیرین، مصالحہ دار، تلی ہوئی غذا، دہی، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک یا آئس کریم، زیادہ میٹھا کھانا اور دہی کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔

دمہ کے مریضوں کے لیے احتیاطی تدابیر

دمہ کو کنٹرول کرنے میں خوراک کے علاوہ طرز زندگی، خاص طور پر حفظان صحت اور ماحولیات سے متعلق کچھ دوسری احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ نم اور گرد آلود جگہوں سے گریز کرنا چاہیے۔ سرد موسم اور دھند میں صبح سویرے پیدل چلنے یا گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ الرجک یا دمہ کے شکار افراد کو کسی بھی قسم کی خوشبو سے گریز کرنا چاہیے، چاہے وہ کیڑے مار ادویات ہو یا پرفیوم۔ دمہ کے مرض میں مبتلا افراد کو دھواں والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے (چاہے یہ اگربتیوں، ہون، گاڑیوں یا فیکٹریوں وغیرہ سے نکلنے والا دھواں ہی کیوں نہ ہو) اور زیادہ آلودگی والی جگہوں پر جانے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہئے، اگر جانا ضروری ہو تو ایسی جگہوں پر ہمیشہ ماسک پہن کر یا ناک کو کپڑے سے ڈھانپ کر جانا چاہیے۔

تمباکو نوشی سے پرہیز کرنا جاہئے اور تمباکو نوشی کرنے والوں سے خاص طور پر سگریٹ پینے والوں سے دوری رکھنی چاہئے۔ ایسے لوگوں کو ضرورت سے زیادہ اور پیچیدہ جسمانی ورزشوں سے گریز کرنا چاہیے اور انسٹرکٹر کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ ہلکی اور صحت بخش ورزشیں کرنی چاہیے۔ یوگا کی باقاعدہ مشق اور سانس لینے کی مشقیں اس مسئلے میں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔