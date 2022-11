آملہ کو صحت کے لیے انتہائی مفید پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تازہ آملے کو لوگ سبزی، اچار، مربا، چٹنی اور کینڈی جیسی کئی شکلوں میں استعمال کرتے ہیں۔ یوں تو آملہ پاؤڈر، جوس اور دیگر کئی شکلوں میں بازار میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ روزانہ صبح ایک تازہ آملہ کو اس کی اصلی شکل میں پینا یا جوس بناکر پینا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ آملہ کو آیوروید میں صحت کے لیے امرت بھی کہا جاتا ہے۔ Amla is Very Useful for Health

ایک تازہ آملہ روزانہ کھائیں۔ صحت بھی رہے گی اور خوبصورتی بھی

سردیوں کا موسم شروع ہوچکا ہے اور بازار میں تازہ آملہ ملنا شروع ہوگیا ہے۔ آملہ کو اگرچہ سردیوں کے موسم کا پھل کہا جاتا ہے لیکن یہ ہر موسم میں خشک، پراسس، پاؤڈر یا جوس کی شکل میں بازار میں دستیاب ہوتا ہے۔ Amla maintains eye health

ماہرین کا خیال ہے کہ تازہ آملہ کا استعمال تمام متبادلات سے بہتر ہے۔ آیوروید اور نیچروپیتھی میں یہ مانا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ ایک عدد آملہ کا استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ جلد اور بالوں کو بھی صحت مند اور خوبصورت رکھتا ہے جو کئی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے۔ Amla is Very Useful for Health

آملہ آیورویدک میں دوا کی طرح ہے

آملہ کو ایک حیرت انگیز غذا مانا جاتا ہے، جس میں صحت کے لیے کئی مفید خصوصیات موجود ہیں۔ یہاں تک کہ اسے آیوروید میں امرت یا سنجیوانی کی تشبیہ بھی دی گئی ہے۔ بھوپال کے آیورویدک ڈاکٹر ڈاکٹر راجیش شرما بتاتے ہیں کہ چرک سنہیتا میں آملے کو ایک دوا کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جو جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے، آنکھوں کو صحت مند رکھتا ہے، اسہال اور ہاضمے کے دیگر مسائل، ہڈیوں کو قوت بخشتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، خون صاف کرتا ہے، یرقان اور جسم کو ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔

آملہ کے فوائد

ڈاکٹر راجیش کا کہنا ہے کہ صبح خالی پیٹ ایک سے دو آملہ کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ لیکن ایک دن میں دو سے زیادہ تازہ آملہ کھانے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ اس کے مضر اثرات صحت پر پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ تازہ آملہ کھا رہے ہیں تو دن بھر پانی پیتے رہنا ضروری ہے۔ Amla is Very Useful for Health

غور طلب ہے کہ آملہ میں وٹامن سی یا ایسکاربک ایسڈ کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، کاربوہائیڈریٹ، فائبر، کیروٹین، وٹامن اے بی کمپلیکس، ڈائیوریٹک ایسڈ اور اینٹی آکسیڈنٹس سمیت کئی دیگر غذائی اجزاء اور فائدہ مند عناصر پائے جاتے ہیں۔ Amla maintains eye health

ڈاکٹر راجیش بتاتے ہیں کہ آملہ میں صحت کے لیے بہت سے مفید خصوصیات ہیں۔ لیکن آملہ کے فوائد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اسے کچا کھانا ہے۔ تازہ آملے کا استعمال صحت اور خوبصورتی کو مزید بہتر بناتا ہے۔ کچے آملہ کے استعمال کے چند خاص فوائد درج ذیل ہیں۔

باقاعدگی سے کچا آملہ کھانے یا اس کا جوس پینے سے نہ صرف منہ کی صحت برقرار رہتی ہے بلکہ مسوڑھے بھی صحت مند رہتے ہیں اور سانس کی بو کا مسئلہ بھی کم ہوتا ہے۔



آملہ ایک ریشہ دار پھل ہے جس میں فائبر کی بھرپور مقدار ہوتی ہے اس لیے یہ نظام انہضام کو صحت مند رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ صحت مند نظام ہاضمہ مضبوط میٹابولزم بناتا ہے جس کی وجہ سے جسم نہ صرف کئی طرح کی بیماریوں سے دور رہتا ہے بلکہ وزن کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔



آملہ کا جوس پینے اور کھانے سے غذائی اجزاء کو بہتر طور پر جذب کرنے میں مدد ملتی ہے۔



آملہ کا باقاعدہ استعمال سے کولیسٹرول اور دل کے امراض میں آرام ملتا ہے۔



آملہ جسم میں موجود نقصان دہ مادوں کو باہر نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے۔



آملہ میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے استعمال سے آسٹیوپوروسس، گٹھیا اور جوڑوں کے درد کے مسائل میں بھی آرام ملتا ہے۔



آملہ میں وٹامن سی کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے اس لیے یہ جلد اور بالوں کو صحت مند، مضبوط اور خوبصورت رکھنے کا بھی کام کرتا ہے۔ یہ جلد کے خراب خلیوں کو ٹھیک کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ چونکہ آملہ خون صاف کرنے کا کام بھی کرتا ہے، اس لیے یہ کئی مسئلے کو جڑ سے ختم کرتا اور جلد کو چمکدار بناتا ہے Amla maintains eye health

آملہ بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

ڈاکٹر راجیش کا کہنا ہے کہ آملہ کو ہمیشہ کنٹرول مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ آملہ کا زیادہ استعمال قبض یا ہاضمے کے دیگر مسائل، ہائی بلڈ پریشر، جگر کے مسائل، کم بلڈ شوگر اور پیشاب میں جلن جیسے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو خون کی کسی بھی قسم کی خرابی ہے، جو ہائی ایسڈیٹی کے شکار ہیں، حاملہ خواتین یا دودھ پلانے والی خواتین یا جن لوگوں کو کسی قسم کی سرجری ہوئی ہے، انہیں آملہ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یا اسے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی استعمال کرنا چاہیے۔ یہی نہیں جو لوگ ذیابیطس کی دوائیں لے رہے ہیں وہ بھی آملہ کے استعمال سے گریز کریں ورنہ فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ Amla maintains eye health