کولکاتا کا زکریا اسٹریٹ نامی علاقہ مختلف طرح کے کاروبار کا مرکز ہے۔ یہ مسلم اکثریتی کاروباری علاقہ ہے۔ روایتی ملبوسات، پکوان اور یونانی دواؤں، کتابیں عطر اور مٹھائی، جوتے چپل کے کاروبار کا مرکز ہے۔ اس کے علاوہ زکریا اسٹریٹ کا جوہری بازار بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور برسوں سے یہاں قیمتی پتھروں اور جواہرات کا کاروبار ہوتا ہے۔ لیکن کورونا وبا کی دستک کے بعد سے یہ کاروبار بری طرح متاثر Economic Impact of Initial Period of Lockdown in Kolkata ہوا ہے اور قیمتی پتھروں اور جواہرات کے کاروباری مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔



جوہری بازار

گزشتہ دو برسوں کے کورونا وبائی دور کے بعد ایک بار پھر سے ریاست مغربی بنگال میں کورونا کے خطرات کے مدنظر جزوی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ دو برسوں کی مشکلات کے بعد بہت مشکل سے حالات معمول پر آ رہے تھے کہ ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن کا اندیشہ ہے۔

کولکاتا کے زکریا اسٹریٹ علاقہ میں موجود جوہری بازار کے کاروباری سب سے زیادہ پریشان نطر آ رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن اور کوورنا وبا کے سائے میں گزرے گزشتہ دو برس ان کے لیے نہایت مایوس کن رہے۔

زکریا اسٹریٹ کا جوہری بازار قیمتی پتھروں اور جواہرات کے لئے بہت مشہور ہے۔ یہاں پر بڑے پیمانے پر قیمتی پتھروں اور جواہرات کا کاروبار ہوتا تھا لیکن گزشتہ دو برسوں کی مندی نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔

زکریا اسٹریٹ جوہری بازار مسلمانوں کی 40 سے زائد دکانیں ہیں۔ لاک ڈاؤن سے قبل یہاں کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے بعد سے آج تک بازار کی حالت سنبھل نہیں پائی ہے۔

ای ٹی وی بھارت کے نمائندہ نے کچھ دکانداروں سے موجودہ صورت حال پر بات کی تو جواہرات کے ایک تاجر پرویز عالم نے بتایا کہ جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی اور لاک ڈاؤن نافذ ہوا اس وقت سے ہی اس کاروبار کا برا دور شروع ہوا اور اب حالت یہ ہے کہ پہلے کی بنسبت اب صرف 5 فیصد ہی کاروبار ہو رہا ہے۔ کسی طرح سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ لوگوں میں کورونا کا خوف ہے۔



دکاندار محمود نے بتایا کہ ہم جو چیز فروخت کرتے ہیں یہ لوگوں کی ترجیحات میں سب سے آخر میں آتی ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کے بعد ہی شوق پورا کرنے کی باری آتی ہے اور جب لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کا شوق کسے ہوگا۔



ایک اور دکاندار تحسین نے بتایا کہ ہمارے زیادہ تر خریدار غیر مسلم ہیں اور دور دراز علاقوں سے آتے ہیں۔ لوکل ٹرین خدمات مہینوں سے بند تھے اس کا بھی ہمارے کاروبار پر اثر پڑا اس کے علاوہ قیمتی پتھروں یا جواہرات کی خریداری وہ لوگ کریں گے جن کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں لیکن یہاں گزشتہ دو برسوں سے ہر کوئی پریشان ہے۔ ایسے میں ہیرے جواہرات کون خریدے گا۔ کبھی کبھی پورا دن گزر جانے کے بعد بھی ایک بھی خریدار نہیں آتا ہے۔ دن بھر خالی بیٹھے گزر جاتا ہے۔

پہلے سے ہی پریشان ان کاروباریوں کو ایک بار پھر سے لاک ڈاؤن کا خوف ستانے لگا ہے۔ کیونکہ ریاست میں یومیہ کورونا کے معاملات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ زکریا اسٹریٹ کا جوہری بازار اپنے مشکل دور سے گزر رہا ہے۔