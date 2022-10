کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں رہنے والی اتر پردیش کی خاتون کی ڈینگی کے سبب موت ہوگئی۔ ذرائع کے مطابق ارچنا دیوی کے پلیٹ لیٹس کافی کم ہو گیا تھا جس کے سبب انہیں ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ انہیں چھ اکتوبر کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ 24 گھنٹے کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔Woman From Uttar Pradesh Dies beacuse Of Dengue In kolkata

مغربی بنگال ڈینگی(Dengue In kolkata) کی صورتحال پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ کولکاتا، بیدھان نگر، شمالی 24 پرگنہ کے کئی مقامات پر ڈینگی کی صورتحال کافی تشویشناک ہے۔ خوف و ہراس کی یہ صورتحال بدستور جاری ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق جمعہ کو ریاست میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 607 ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں اب تک ڈینگی کے 701 مریض داخل ہیں۔

محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں 4 ہزار 678 افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں۔ بنکوڑہ ضلع میں ڈینگی کے انفیکشن میں قدرے اضافہ ہوا ہے۔ تاہم، جلپائی گوڑی اور ہاوڑہ میں ڈینگی کے انفیکشن میں قدرے کمی آئی ہے۔

محمکہ صحت نے گزشتہ ہفتے 9 اضلاع کے 12 بلاکس کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ مرشد آباد کے لال گولا، بھگون گولا-1 اور فرکا، ہاوڑہ، شمالی 24 پرگنہ کے دے گنگا، جلپائی گوڑی کے مال، دارجلنگ کے مٹیگارا، علی پور دوار کے مدرہاٹ، ندیا کےراناگھاٹ 2، جنوبی دیناج پور کے رائے گنج اس وقت ڈینگی سے پوری طرح متاثر ہے ۔Woman From Uttar Pradesh Dies beacuse Of Dengue In kolkata