کولکاتا؛مغربی بنگال حکومت نے آج عدالت میں کہا ہے کہ ریاستی وزیر اکھل گیری کے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے متعلق نازیبا تبصرے کی جانچ کی جارہی ہے۔ریاستی وزیر اکھل گیری کے خلاف سشمیتا ساہا دتہ نے رام نگر کے ترنمول رکن اسمبلی کے خلاف ملک کے صدر کے خلاف توہین آمیز ریمارکس کرنے پر مفاد عامہ کی عرضی دائر کی۔ اس کیس کی سماعت بدھ کو ہوئی۔

کلکتہ ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران، ریاستی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ اکھل کے تبصروں کے خلاف دائر تمام یادداشتوں کی روشنی میں معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی خاص ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے۔ اکھل کے وکیل نے بدھ کو عدالت سے ایک دن کا وقت مانگا۔ کیس کی سماعت جمعرات کو دوبارہ ہوگی۔

ہائی کورٹ میں وکیل سشمیتا کی طرف سے دائر عرضی میں کہا گیا ہے کہ اکھل کے تبصرے آئین کی توہین ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئینی سربراہ کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ سشمیتا کو شکایت ہے کہ ریاستی حکومت اکھل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جارہی ہے۔ لہٰذا عدالت مناسب اقدامات کرے۔ منگل کو ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی۔ اسے بدھ کو ملتوی کر دیا گیا۔