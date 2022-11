کولکاتا:مغربی بنگال کی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس نے آج اسٹینڈ اپ کامیڈین ویر داس کو بنگلورو میں ان کے شو کے منسوخ ہونے کے ایک دن بعد کولکاتا میں پرفارم کرنے کی دعوت دی ہے۔ٹی ایس سی کے اس قدم سے نیا تنازع کھڑا ہوگیا ہے۔West Bengal Ruling Party TMC Invite Stand Up Comedian Veer Das To Perform In aKolkata

کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں داس کا شو ہندتوا تنظیم ہندو جن جاگرتی سمیتی کی جانب سے بنگلورو پولیس میں شکایت درج کرنے کے تین دن بعد منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ہندوتوا تنظیم نے الزام لگایا تھا کہ اس شو سے ہندوؤں کے مذہبی جذبات مجروح ہوں گے اور ”بھارت کو دنیا بھر میں غلط طریقے سے پیش کیا جائے گا- کامیڈین ویر داس نے جن کا پروگرام جمعرات کی شام 5.30 بجے ملیشورم کے چوڈیہ میموریل ہال میں منعقد کرنے والا تھا، جمعرات کو انسٹاگرام پر شو میں شرکت کرنے والوں سے تکلیف کے لئے معذرت کی۔ تقریب کے منتظم، YOSN انوویشن نے شو کی منسوخی کے لئے ناگزیر حالات کا حوالہ دیاتھا

تقریب کے منسوخ ہونے کے فوراً بعد، داس نے اپنے شوز کے مواد کے حوالے سے صفائی پیش کرتے ہوئیٹوئٹر پر ایک ویڈیو شیئر کی۔جمعہ کو ترنمول کانگریس کے ایم پی ڈیرک اوبرائن نے ٹویٹر پر داس کے ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں کلکتہ میں پرفارم کرنے کی دعوت دی۔ ہم اس موسم سرما میں آپ کو یہاں (کلکتہ) میں سننا پسند کریں گے۔

ہندوتوا تنظیم نے داس کے خلاف ویالیکاول پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ ”ایسے متنازعہ شخص کو بنگلور جیسے فرقہ وارانہ طور پر حساس علاقے میں اس طرح کا پروگرام منعقد کرنے کی اجازت دینا درست نہیں ہے۔ہندو جن جاگرتی سمیتی کے ترجمان موہن گوڑا نے شو کی منسوخی کا خیر مقدم کیا۔انہوں نے اپنے بیان میں کہاکہ ہندو تنظیموں کے احتجاج کی وجہ سے شو کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔جہاں بھی ایسے لوگ کامیڈی کے نام پر ہندو مذہب کی توہین کرتے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے۔

پیر کو پولیس کو دی گئی شکایت میں، گوڈا نے دعویٰ کیا تھا کہ داس نے گزشتہ سال نومبر میں واشنگٹن میں ایک پرفارمنس کے دوران خواتین، وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں تضحیک آمیز تبصرے کئے تھے اور قوم کی تذلیل کی تھی۔ گوڈا نے شکایت میں مزید کہا تھا کہ داس نے کہا تھاکہ ہندوستان میں ہم دن میں خواتین کی پوجا کرتے ہیں اور رات کو ان کی عصمت دری کرتے ہیں۔

گوڈا نے جس شو کا حوالہ دیا اس کا عنوان تھا میں دو ہندوستان سے آیا ہوں۔ اس کے بعد ہی دہلی اور پونے میں داس کے خلاف پولس میں شکایت درج کرائی گئی تھی۔6.53 منٹ کے ویڈیو کلپ میں، مزاح نگار نے دو ہندوستان پر اپنا موقف پیش کیا ہے۔