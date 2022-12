کولکاتا:مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے مالیاتی مشیر امیت مترا نے آج نوبنو میں مختلف بینکوں کے عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں وزیر مملکت برائے خزانہ چندریما بھٹاچاریہ بھی موجود تھیں۔West Bengal Govt Will Distribute Old age Pension Certificate Door To Door

میٹنگ کے بعد امیت مترا نے کہاکہ کے وائی سی کو لے کر بہت سی شکایات سامنے آئی ہیں۔ عام لوگوں کو اس طرح کے وائی سی کو لے کر ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ پنشن کے لیے لائف سرٹیفکیٹ ہر سال دینا پڑتا ہے۔ بوڑھی خواتین بینک کیسے جا سکتی ہیں؟ اسی لیے ہم ڈور سٹیپ بینکنگ کی ہدایت دی ہے

امیت مترا نے سوال اٹھایا کہ بینک کے نمائندے سینئر صارفین کے گھر جا کر معلومات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بینک کے نمائندوں سے درخواست کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں۔ ان کے مطابق اگر ایسا کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، امیت کا خیال ہے کہ بعد میں دیگر ریاستیں بھی اس پالیسی پر عمل کریں گی۔

تاہم دونوں نے سرکاری ملازمین کے ڈی اے سے متعلق کوئی تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ اس وقت عدالت میںہے اس لئے اس پر تبصرہ مناسب نہیں ہے ۔امیت مترا نے اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ کو لے کربینکنگ سیکٹر کےرویے پرناراضگی ظاہر کرتےہوئے کہاکہ بہت سی رکاوٹوں سے بچتے ہوئے، بینک نے تقریباً 37,782 ہزار اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ لون حاصل دئے ہیں۔ 1,105 کروڑ روپے کا قرض دیا گیا ہے۔ لیکن منسوخ کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔21,000لوگوں کے اسٹوڈنٹ کارڈ فوری طور پر دیے جائیں۔

امیت مترا کا دعویٰ ہے کہ درخواست گزاروں کے پاس تمام دستاویزات موجود ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان21,000طلباء کو 31 دسمبر تک سٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ کی منظوری مل جائے گی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے دعویٰ کیا کہ 15 جنوری تک کل 82,000طلباء کے کریڈٹ کارڈز کو منظور کیا جانا چاہیے۔