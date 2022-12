آسنسول: مغربی بنگال کے بیربھوم ضلع کے رامپورہاٹ تھانہ علاقے سی بی آئی کی تحویل میں لالن شیخ کی موت کے معاملے میں حزب اختلاف کے رہنما سویندو ادھیکاری نے ریاستی حکومت پر سازش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ان کے مطابق ریاستی حکومت اور حکمراں جماعت گائے کی اسمگلنگ سمیت مختلف واقعات میں سی بی آئی کی تحقیقات کو متاثر کرنے کے لئے جان بوجھ کر اس معاملے کو بھڑکا رہی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کسی کی موت ہوئی ہے لیکن یہ بھی جاننا اہم ہے کہ اس کی گرفتاری کیوں ہوئی تھی۔ Suvendu Adhikari Says WB Govt Planning Conspiracy Against Central Agencies After Lalan Sheikh Death In CBI Custody

حزب اختلاف کے رہنما شبھندو ادھیکاری نے یہاں تک کہ اس کے لئے ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔آسنسول میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شبھندو ادھیکاری نے کہا کہ اس سے قبل بھی روزویلی سمیت مختلف مقدمات کی تفتیشی عمل میں خلل ڈالنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ نتیجتاً عدالت کے حکم پر ان مقدمات کی سماعت اور تفتیش ریاست سے باہر کرنی پڑی۔

یہ بھی پڑھیں:Complaint Against CBI Officer پولس نے سی بی آئی کے افسران کے خلاف ایف آئی آ ر درج

اتفاق سے لالن شیخ کی موت کے بعد سی بی آئی کے خلاف درج شکایت میں سشانت بھٹاچاریہ کا نام بھی ہے۔ سوشانت بھٹاچاریہ کا باگٹوئی کیس کی تحقیقات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ۔شبھندو ادھیکاری نے دعویٰ کیا۔ ان کا سوال ہے کہ اس ایف آئی آر میں گائے کی اسمگلنگ کیس کی تفتیش کرنے والے اہلکار کا نام کیوں لکھا گیا ہے؟ تو کیا یہ گائے کی اسمگلنگ سے متعلق تمام معاملات کی سی بی آئی جانچ کو روکنے کے لئے کیا گیا ہے؟ کم از کم خود حزب اختلاف کے رہنما ایسا ہی سوچتے ہیں۔Suvendu Adhikari Says WB Govt Planning Conspiracy Against Central Agencies After Lalan Sheikh Death In CBI Custody