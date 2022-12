کولکاتا: مغربی بنگال کے سابق وزیر تعلیم پارتھا چٹرجی اور ارپیتا مکھرجی کو ورچوئل عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس دن ای ڈی نے عدالت میں دعویٰ کیا کہ پارتھا چٹرجی نے رقم کے بدلے پرائیویٹ لاء کالج اور فارمیسی کالج کو این او سی دیا تھا۔ ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے بھاری رقم جمع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مانک بھٹاچاریہ اور پارتھا چٹرجی کے ساتھ تعلق بالکل واضح ہے۔ ای ڈی کے مطابق گزشتہ 14 دنوں کی تحقیقات میں کئی اہم حقائق سامنے آئے ہیں۔ Enforcement Directorate Disclose In West Bengal Ex Minister Partha Chatterjee Took Bribe

دوسری جانب آج پارتھو چٹرجی کے وکیل نے سوال کیا کہ تحقیقات کو آگے بڑھانے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد ای ڈی کی طرف سے ایک سنسنی خیز دعویٰ کیا گیا۔ ڈکیتی کی واردات ہو جائے تو مجرموں کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی بھی صورت میں اگر کوئی ڈکیتی کی رقم لے کر فرار ہو جائے یا ملک چھوڑ کر چلا جائے تو اس کی تفتیش وقت طلب ہے۔ اساتذہ کی بھرتی میں بھاری رقم کا لین دین ہوا ہے۔ اس لیے اسے پکڑنا بہت آسان نہیں ہے۔

آج کی سماعت کے دوران جج جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے کون سے ثبوت ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پارتھا چٹرجی نے لا کالج اور فارمیسی کالج کو بھاری رقم سے منظور کیا؟ سوال کے جواب میں ای ڈی کے وکیل نے جج کو ایک دستاویز سونپی اور اس معاملے کو خفیہ رکھنے کی درخواست کی۔ کیونکہ اگر وہ معلومات عام ہو جاتی ہیں تو تحقیقات میں خلل پڑ جائے گا۔ ان کرپشن کے لیے جمع کی گئی رقم مختلف جگہوں پر رکھی جاتی ہے۔

معروف وکیل بکاس رنجن بھٹاچاریہ نے پارتھا چٹوپادھیائے کے خلاف اس نئے الزام کے بارے میں کہا کہ اس طرح کے معاملات ہمارے لیے سنسنی خیز نہیں ہیں۔ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں دینے کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ پارتھ پکڑا گیا ہے۔ ممتا کو پکڑنے سے مزید معلومات سامنے آئیں گی۔ بی جے پی لیڈر دلیپ گھوش نے کہا کہ پیسے کے بدلے نوکریاں ہی نہیں، پیسوں سے نوکریاں دینے کے علاوہ ان لاء کالج، فارمیسی کالج، بی ای ڈی، ڈی ایل ای ڈی کالجوں کو منظوری دی گئی ہے۔ چاروں طرف سے بھاری رقم برآمد ہو ئی ہے۔Enforcement Directorate Disclose In West Bengal Ex Minister Partha Chatterjee Took Bribe