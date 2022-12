کولکاتا: مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکاتا میں 30 دسمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی'نیشنل گنگا کونسل' (این جی سی) کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کو اس سلسلہ میں اعلان کیا۔West Bengal CM Mamata Banerjee Will Meet PM Modi During Natiomnal Ganga Council Meeting In Kolkata

ذرائع کے مطابق اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی اور وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کے درمیان ون ٹو ون میٹنگ ہونے کا امکان ہے۔اس جلسے کو لے کر تیاریاں شروع ہو چکی ہے ۔

محترمہ بنرجی نے کہا کہ انہیں میٹنگ کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے اور وہ کونسل کے رکن ریاستی وزیر اعلیٰ کے طور پر اس میں شرکت کریں گی۔قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نیشنل گنگا کونسل کے چیئرمین ہیں۔

اس سے قبل وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے گنگا ساگر میلے کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک بار پھر میٹنگ کی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ میٹنگ 21 دسمبر یعنی بدھ کو سہ پہر 3 بجے سے منعقد کی۔ اجلاس میں ہر محکمے کے سیکرٹریز موجود تھے۔ وہیں وزیر اعلیٰ نے گنگا ساگر میلہ کے دوران سازش کئے جانے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی چولہا لے کر داخل نہ ہو۔ یا کوئی بندوق لے کر داخل نہ ہو۔کچھ لوگ میلہ میں بدنظمی پھیلانے کی کوشش کرسکتے ہیں۔

وزیر اعلیٰ نے کہاکہ 8 سے 17 جنوری تک گنگا ساگر میلہ ہے۔ بھارت سیواشرم سنگھ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ گنگا ساگر میلہ ہمارا فخر ہے۔ اگرچہ کورونا کے دوران مسائل تھے۔ہم نے اس میلے کے انعقاد پر پوری توجہ دی۔2550 سرکاری بسیں، 550 پرائیوٹ بسیں استعمال کی جائیں گی۔ میں ریلوے سے درخواست کروں گی کہ وہ ناملطانا، ہوڑہ، سیالدہ تک مزید ٹرینیں چلائیں۔ 10,000 سے زیادہ بیت الخلاء، میلے کی صفائی کے لیے تمام انتظامات موجود ہیں۔ ساحل سمندر کی صفائی کے لیے 3000 رضاکاروں کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ ہمارا مقصد پلاسٹک فری بنانا ہے۔

انتظامیہ کا اندازہ ہے کہ کورونا کی صورتحال پر قابو پانے کے بعد اس سال گنگا ساگر میلے کی بھیڑ بڑھے گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ کئی انتظامی اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیراعلیٰ نے آج کی میٹنگ سے اس حوالے سے کئی احکامات دیئے۔

وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی خود دسمبر کے آخر یا جنوری کے شروع میں گنگا ساگر کا دورہ کر سکتی ہیں۔ عام طور پر گنگا ساگر میلے سے پہلے وزیر اعلیٰ زمینی راستے سے گنگا ساگر کا دورہ کرتی ہیں۔ ریاستی انتظامیہ دسمبر کے آخر میں وزیر اعلیٰ کے گنگا ساگر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ دریں اثنا چیف سکریٹری نے گنگا ساگر میلہ کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک وسیع میٹنگ کی ہے۔ بنیادی طور پر کورونا کے دو سال بعد انتظامی حلقے کا خیال ہے کہ شیدائیوں کا ہجوم تمام ریکارڈز کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اور اس لیے خدمت کا دائرہ یہ سمجھتے ہوئے بڑھایا جا رہا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہو گی۔