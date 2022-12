کولکاتا:مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی سندربن کے دو روزہ دورے پر ہیں۔کل رات وہیں گزاری ہیں۔ بدھ کی صبح ممتا نرجی کشتی کے ذریعہ حسن آباد کے کھاپکور پہنچیں۔West Bengal CM Mamata Banerjee Take Launch With Local Villege Family At khapur In Hasnabad In North 24 PGS

وزیراعلیٰ ممتا بنرجی اچانک کھا پکور جونیئر پرائمری اسکول میں دیگر دنوں کی طرح بدھ کو بھی کلاسز چل رہی تھیں۔اچانک وزیر اعلیٰ وہاں پہنچ گئیں تو طلبا اور اساتذہ حیران رہ گئے۔

وزیراعلیٰوزیراعلیٰ نے ایک ایک کرکے ننھے بچوں کو سردیوں کے کپڑے حوالے کئے۔ ان سے باتیں کیں۔ممتا بنرجی نے طلباء سے سوال کیا کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ کسی کا جواب انجینئر، کسی کا جواب ڈاکٹر بننے کا تھا۔

وزیراعلیٰ نے یہ بھی پوچھا کہ کون کون سا گانا جانتا ہے؟ مڈ ڈے میل کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ رہنے کے بعد ممتا نے گاؤں کی خواتین میں موسم سرما کے کپڑے تقسیم کئے۔

ممتا بنرجی خواتین کے درمیان زمین پر بیٹھ گئیں اور ان سے باتیں کیں۔ممتا بنرجی ان دودنوں میں عوامی راط بنانے کی کوشش کی۔