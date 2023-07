کولکاتا:ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں 26 اپوزیشن جماعتوں کی ایک اہم میٹنگ ہوئی ہے۔2024 عام انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں کی اس میٹنگ کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر جم کر بھڑاس نکالی۔

وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے بنگلورو میں اپوزیشن جماعتوں کی میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے کہاکہ تمام سیاسی پارٹیوں کی اتفاق رائے سے اتحاد کا جو نام رکھا گیا ہے اسے پورے ملک نے تسلیم کرلیا ہے۔یہ 24 سیاسی جماعتوں کا اتحاد نہیں بلکہ بھارت کی عوام کا اتحاد ہے جو ملک میں نفرت پھیلانے والوں کے خلاف انتخابی میدان میں اتر ے گا۔

مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے کہاکہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپوزیشن اتحاد کا نام انڈیا رکھنے پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔یہ نام عام لوگوں کی طاقت بن کر ابھرے گا۔ اس کی بدولت ملک میں ایک نئی شروعات ہو گی۔

وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہاکہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ این ڈی اے یعنی بی جے پی کیا انڈیا کو چیلنج کرے گا۔بی جے پی اگر انڈیا کو چیلنج کرتا ہے تو اس کا ملک کے عوام کو چیلنج کرتا ہے۔ان (این ڈی اے)کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔انہوں نے گزشتہ نو برسوں کے دوران ملک کو بچنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔

انہوں نے کہاکہ ابھی ملک میں حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کے پیچھے ای ڈی اور سی بی آئی لگا دیا جاتا ہے۔اپوزیشن جماعتوں کے رہنماوں کے منہ بند کرنے کے لئے انہیں گرفتار کرلیا جاتا ہے۔اب یہ زیادہ دنوں تک چلنے والا نہیں ہے۔