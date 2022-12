کولکاتا: مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ میں نے پورا واقعہ سنا ہے۔ جونیئر ڈاکٹروں کو ہراساں کیا گیا ہے۔ ہسپتال میں اس طرح کی توڑ پھوڑ برداشت نہیں کی جائے گی۔ وہاں پولیس چوکی ہونی چاہیے۔ میں نے اس کے لیے معافی بھی مانگی ہے۔West Bengal CM Mamata Banerjee Says Sorry To SSKM Doctors After Attack

ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلیٰ ممتابنرجی نے کہاکہ اتنا پیسہ خرچ کر کے ٹراما سینٹر بنایا گیا۔ اس میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ اس واقعہ میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ممتابنرجی نے مزید کہا کہ 'جس وقت مریض کو لے جایا گیا، وہاں کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں تھا، دو جونیئر ڈاکٹر تھے، انہیں مارنا ٹھیک نہیں تھا، لیکن میں نے کہا ہے کہ کم از کم ایک سینئر ڈاکٹر ہونا چاہیے۔

گزشتہ شب محمد عرفان نامی نوجوان کو شدید زخمی حالت میں ایس ایس کے ایم اسپتال لایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے عرفان کوایس ایس کے ایم کے ٹراما کیئر سنٹر لے جانے کے بعد مردہ قرار دیا۔ ایس ایس کے ایم سرٹیفکیٹ لکھنے پر ہنگامہ آرائی کا شکار ہے۔ مریض کے لواحقین ٹراما کیئر سینٹر کے ڈاکٹروں سے جھگڑ پڑے۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔اس کے بعد مارپیٹ ہونے لگی۔

ایس ایس کے ایم سپر اسپیشلٹی ہسپتال میں چوبیس گھنٹے پولیس کیمپ لگایا جائے گا۔ مریض کی موت کے بعد اس کے رشتہ داروں کے ذریعہ ہنگامہ آرائی اور ڈاکٹر کی پٹائی کے بعد کیا گیا ہےWest Bengal CM Mamata Banerjee Says Sorry To SSKM Doctors After Attack