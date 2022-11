کولکاتا:مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی شانتی پور راس میلے میں پہنچ کر جذباتی ہو گئیں۔ انہوں نے میلے کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ میں بڑے گوسوامی کے گھر آئی ہوں، برج بھی آئے ہیں، میں اپنی طرف سے تمام سوامیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اگر میں شانتی پور میں راس میں نہ آتی تو مجھے اس کمی کا بہت ہی احساس ہوتا ہے۔ یہاں، تنوع کے درمیان اتحاد قائم کیا گیا ہے۔West Bengal Cm Mamata Banerjee Says Rass Mela May Include In Tourism Department

ممتا نے کل شانتی پور سے ایک اور بڑا اعلان کرتے ہوئے کہاکہ میں ضلع مجسٹریٹ سے کہوں گی راس میلہ کو سیاحتی مقام کے نقشے پر لائیں۔، محکمہ سیاحت سے بات کروں گی اس نے مجھے پہننے کے لیے ساڑھی دی، مجھے دھیرن باساک مہاشے کے کام کا تحفہ ملا۔ پر امن ماحول ہے۔ ذہن میں سکون ہے۔

یہ بھی پڑھیں:Maulana Azad Birth Anniversary یوم تعلیم پر مولانا ابوالکلام آزاد کے مزار پر سناٹا، نہیں پہنچا کوئی پارٹی لیڈر

500 سال پرانا راس میلہ، یہ پوجا تقریباً 15 نسلوں سے جاری ہے۔ ممتا کل شانتی پور میں مشہور وجے کرشنا گوسوامی کے گھر گئی تھیں۔

وزیر اعلیٰ نے کہاکہ یہ ایک تاریخی گھر ہے۔ چیتنیا دیو کا دائمی غلبہ ہے۔ یہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا۔ ہر ایک نے مختلف شکلوں میں پوجا کی۔ میں ہر چیز کی کھوج کروں گی۔West Bengal Cm Mamata Banerjee Says Rass Mela May Include In Tourism Department