کولکاتا:مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے پریس کانفرنس میں گنگا گھاٹ کی خوبصورتی کیلئے کئی پروجیکٹوں پر بات کی۔

وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے میئر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ گنگا گھاٹ کی صورت حال خراب ہوگئی ہے۔اس کی دیکھ بھال کیو ں نہیں ہورہی ہے۔۔مجھے گنگا گھاٹ کی خراب صورت پسند نہیں ہے۔ممتا بنرجی نے کولکاتا کارپوریشن کو اس پر فوری کام کرنے کی ہدایت دی۔

وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ گنگا گھاٹ پر ایک جگہ بنائی جائے، جہاں مندر ہو، وہاں بیٹھنے کا انتظام ہو۔ میں کلکتہ کارپوریشن کو ہدایت دیتی ہوں کہ وہ اس صورت حال کو دیکھے۔

دوسری جانب وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دیہی علاقوں میں اسپتال انتظامیہ کے رویے پر بھی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ضلع اسپتال علاج کرنے کے بجائے مریض کو رفر کردیتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ زچکی کے مریض کو ریفر کرنے کے دوران کبھی کبھی خواتین کی موت ہوجاتی ہے۔

انہوں نے سیکرٹری صحت سے بھی کہا کہ وہ اس صورتحال کو سختی سے کنٹرول کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہیلتھ پارٹنر کا موقع غیر اخلاقی طور پر لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔