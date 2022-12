کولکاتا:مغربی بنگال کی حکمراں جماعت ترنمول کانگریس کی سربراہ اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی میگھالیہ میں کچھ بہتر کرنے کے لئے امید ہے۔لوگ صرف امید کے ساتھ جیتے ہیں۔West Bengal CM Mamata Banerjee Return To Kolkata From Two Day Meghalaya

وزیراعلیٰ ممتا بنرجی کے ساتھ ابھیشیک بنرجی بھی تھے۔ ترنمول لیڈران بشمول مکل سنگما، چارلس پنگروپ ممتا بنرجی سے ملاقات کی۔ووٹنگ کا اعلان اگلے ماہ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے نریندر مودی اس مہینے آ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پورے میگھالیہ میں شدید لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ممتا بنرجی نے پوری قوت کے ساتھ اسمبلی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔

ممتا بنرجی نے میگھالیہ میں پارٹی لیڈروں اور کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے وہاں میگھالیہ کے سیاسی منصوبے کے بارے میں بات کی۔ ممتا نے کہا کہ جس طرح مغربی بنگال نے ترقی کی ہے، وہ مستقبل میں میگھالیہ میں ترقی کی بات کر رہی ہیں۔

انہوں نے کہا کہ جس طرح کنیا شری، ہیلتھ پارٹنر نے بنگال میں بہت سے کام کئے ہیں، اسی طرح میگھالیہ میں ترنمول ترقی کی لہر کو بلند کرے گی۔ مختلف حلقوں سے ترنمول لیڈر کی موجودگی کو لے کر حامیوں میں ایک جوش پیدا ہو گیا۔ اس کے لیے بھی ممتا نے حامیوں کا شکریہ ادا کیا۔