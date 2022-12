کولکاتا:مغربی بنگال کے بیشتر ضلاع میں بینک کی جانب سے کئی اسکیمیں پیش کی جاتی ہیں جن میں اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ، فشرمین کریڈٹ کارڈ، آرٹیسن کریڈٹ کارڈ شامل ہیں۔ لیکن کئی بینک اس کی منظوری دینے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں۔West Bengal chief Secretary Unhappy With Bankers Over Delay State Govt Financial Scheme

چیف سکریٹری نے میٹنگ میں ماہی گیروں کے کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بھی برہمی کا اظہار کیا۔ بینکوں کو ماہی گیروں کے کریڈٹ کارڈ کی خدمات کو منظور کرنے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ میٹنگ میں چیف سیکریٹری نے بینکوں کو ہدایت دی کہ وہ اس معاملے میں تاخیرسے کام نہ لیں۔

ریاستی سیکریٹریٹ کے ذرائع نے بتایا کہ بینک شرح سود میں اضافہ کردیتے ہیں۔بینکوں نے اب تک 37,000 اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ کی منظوری دی ہے۔ طلبا کریڈٹ کارڈز کے لیے 41,000 درخواستیں مختلف بینکوں میں منظوری کے لئے زیر التوا ہیں۔ذرائع نے بتایا کہ آج کی میٹنگ میں چیف سکریٹری نے بینکوں کو 31 دسمبر تک منظوری دینے کی خصوصی ہدایات دی ہیں۔

اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ کے علاوہ ریاستی حکومت کی دیگر اسکیمیں جو ابھی تک بینکوں سے منظوری کے منتظر ہیں انہیں بھی31 دسمبر تک جاری کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔اس سے قبل بھی چیف سیکریٹری نے شمالی بنگال میں شدید ناراضگی ظاہر کی تھی۔West Bengal chief Secretary Unhappy With Bankers Over Delay State Govt Financial Scheme